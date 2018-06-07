 Трамп готовий запросити Кіма до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Трамп готовий запросити Кіма до США

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність нормалізувати відносини з Північною Кореєю, укласти з нею мир і запросити її лідера Кім Чен Ина до США.

Дональд Трамп готовий запросити Кім Чен Ина в США

Дональд Трамп готовий запросити Кім Чен Ина в США

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що він відкритий до мирної угоди та нормалізації дипломатичних відносин із Північною Кореєю, включно із можливістю запросити її лідера Кім Чен Ина до США.

У четвер, 7 червня, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Дональд Трамп зазначив, що поїздка північнокорейського лідера до США можлива після їхньої з ним зустрічі в Сінгапурі, яка запланована на 12 червня. "Звичайно, якщо все буде добре", - додав він. На запитання, куди саме може бути запрошений лідер КНДР - до Вашингтона чи президентської резиденції у Флориді, Трамп відповів: "Можливо, ми почнемо з Білого дому".

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Історична зустріч лідерів США та КНДР відбудеться як і планувалося 12 червня в Сінгапурі, заявив президент США Дональд Трамп. (01.06.2018)

Американський президент також додав, що лист, якого він отримав від Кіма минулого тижня, був "теплим". "Я його дуже оцінив", - зазначив Трамп. Щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові він зазначив, що для цього може бути підписана мирна угода з Пхеньяном. "Це, ймовірно, найлегша частина. Найважче буде після", - сказав він.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Однак вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. Згодом у Білому домі наголосили, що переговори щодо підготовки до зустрічі лідерів двох держав тривають. 

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