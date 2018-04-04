Трамп відряджає Національну гвардію на кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підписав в середу, 4 квітня, указ, що дозволяє направити Національну гвардію США - організований резерв збройних сил країни - на охорону кордону з Мексикою. Як пояснила міністерка національної безпеки Кірстен Нільсен, підрозділи допоможуть прикордонникам, але безпосередньо не братимуть участь в затриманні людей, які нелегально перетинають кордон. До складу організованого резерву входять в тому числі і підрозділи ВПС США. Нині, заявила Нільсен, тривають переговори з губернаторами штатів на кордоні задля визначення точної кількості розміщених військових.

У скільки обійдеться цей крок, в документі не уточнюється. Як повідомляє інформагенція AP з посиланням на джерело в Конгресі, може йтися про розміщення від 300 до 1200 військових, що обійдеться у щонайменше від 60 до 120 мільйонів доларів на рік.

Нільсен порівняла нинішнє рішення Трампа з заходами, до яких вдавалися попередні президенти США. У 2006 році президент Джордж Буш відправив шість тисяч військових для підтримки прикордонної та митної служб США. У 2010 році Барак Обама відрядив 1200 військових для посилення боротьби із наркотрафіком та нелегальною міграцією.

Нагадаємо, напередодні, 3 квітня, Трамп оголосив, що військовослужбовці охоронятимуть кордон з Мексикою до завершення будівництва стіни, яка є однією з передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Однак пропозиція витратити 25 мільярдів доларів на спорудження стіни була заблокована під час голосування в Сенаті.

Погроза вийти з NAFTA

На початку квітня американський президент звинуватив Мехіко в безконтрольній міграційній політиці. Мексиканська сторона повинна "зупинити масштабні потоки наркотиків і мігрантів", написав глава Білого дому в Twitter. Інакше США, погрожує Трамп, вийдуть з Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).