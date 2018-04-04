 Трамп відряджає Національну гвардію на кордон з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп відряджає Національну гвардію на кордон з Мексикою

Організований резерв армії США допоможе прикордонникам гарантувати безпеку на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп і міністерка національної безпеки Кірстен Нільсен

Дональд Трамп і міністерка національної безпеки Кірстен Нільсен

Президент США Дональд Трамп підписав в середу, 4 квітня, указ, що дозволяє направити Національну гвардію США - організований резерв збройних сил країни - на охорону кордону з Мексикою. Як пояснила міністерка національної безпеки Кірстен Нільсен, підрозділи допоможуть прикордонникам, але безпосередньо не братимуть участь в затриманні людей, які нелегально перетинають кордон. До складу організованого резерву входять в тому числі і підрозділи ВПС США. Нині, заявила Нільсен, тривають переговори з губернаторами штатів на кордоні задля визначення точної кількості розміщених військових.

У скільки обійдеться цей крок, в документі не уточнюється. Як повідомляє інформагенція AP з посиланням на джерело в Конгресі, може йтися про розміщення від 300 до 1200 військових, що обійдеться у щонайменше від 60 до 120 мільйонів доларів на рік.

DW.COM

Пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає спорудження 505 нових кілометрів стіни на кордоні з Мексикою на додачу до нині наявних нині 1047 кілометрів. (06.01.2018)

Американський президент Дональд Трамп вперше запропонував застосовувати війська для охорони південного кордону країни. До США через Мексику рухається колона мігрантів з Центральної Америки. (04.04.2018)

Нільсен порівняла нинішнє рішення Трампа з заходами, до яких вдавалися попередні президенти США. У 2006 році президент Джордж Буш відправив шість тисяч військових для підтримки прикордонної та митної служб США. У 2010 році Барак Обама відрядив 1200 військових для посилення боротьби із наркотрафіком та нелегальною міграцією.

Нагадаємо, напередодні, 3 квітня, Трамп оголосив, що військовослужбовці охоронятимуть кордон з Мексикою до завершення будівництва стіни, яка є однією з передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Однак пропозиція витратити 25 мільярдів доларів на спорудження стіни була заблокована під час голосування в Сенаті.

Погроза вийти з NAFTA

На початку квітня американський президент звинуватив Мехіко в безконтрольній міграційній політиці. Мексиканська сторона повинна "зупинити масштабні потоки наркотиків і мігрантів", написав глава Білого дому в Twitter. Інакше США, погрожує Трамп, вийдуть з Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).
Дивитись відео 02:20

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

Bildergalerie Trump besichtigt Mauer-Prototypen

Трамп хоче відправити війська на кордон з Мексикою 04.04.2018

Американський президент Дональд Трамп вперше запропонував застосовувати війська для охорони південного кордону країни. До США через Мексику рухається колона мігрантів з Центральної Америки.

USA New York - Proteste für DACA

Трамп відкинув можливість укладення угоди щодо DACA і пригрозив Мексиці 01.04.2018

Республіканській партії не слід домовлятися з демократами щодо програми DACA, що захищає від депортації неповнолітніх нелегальних мігрантів, вважає Дональд Трамп. Він також пригрозив Мексиці розірванням угод NAFTA.

USA | Trump in Pennsylvania

Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів 19.03.2018

Президент США Дональд Трамп прагне змін у політиці покарань наркоділерів, знизивши планку для їхнього ув'язнення та уможлививши застосовування смертної кари. У США близько 2,4 мільйона осіб мають залежність від опіатів.

Докладно

У залі Верховної Ради (Архівне фото)

Холодницький і Ситник у Раді

Керівники антикорупційних органів виправдовувались перед депутатами ВРУ за відсутність гучних вироків. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  