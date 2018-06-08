 Трамп відкликав свій підпис під заключною заявою саміту G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Трамп відкликав свій підпис під заключною заявою саміту G7

Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки.

Дональд Трамп і Крістін Лагард на саміті Великої сімки

Дональд Трамп і Крістін Лагард на саміті Великої сімки

Після завершення в Канаді саміту G7 президент США Дональд Трамп у неділю, 10 червня, раптом відкликав свій підпис під заключною спільною заявою. Таке в історії клубу країн Великої сімки відбулось вперше.

Своє рішення Трамп оголосив через соціальну мережу Twitter і мотивував його позицією кандського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо щодо нових мит США на сталь та алюміній. "Джастін Трюдо під час саміту G7 саміту виглядав м'яким та скромним, а після мого від'їзду сказав на прес-конференції, що "мита США були досить образливими" і що "йому не сядуть на голову". Дуже нечесно і слабко!" - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

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В уряді Трюдо у відповідь на це заявили, що канадський прем'єр "не сказав нічого, чого не було сказано раніше - як публічно, так і в приватних розмовах з президентом" Трампом, пише інформагенція dpa.

Попри рішення Трампа відкликати свій підпис, Євросоюз має намір відстоювати заключну заяву саміту G7. "Ми дотримуємося комюніке у тому вигляді, в якому його було погоджено всіма учасниками", - повідомив прес-секретар президента Ради ЄС Дональда Туска на запит інформагенції dpa.

Під час прес-конференції по завершенню саміту G7 Джастін Трюдо заявив, що Канада підвищить мита для США у відповідь на запровадження з боку Вашингтона нових мит на сталь та алюміній. "Ми не хотіли б цього робит, але абсолютно точно підемо на цей крок, оскільки ми, канадці, привітні та мудрі, але не дозволимо собі сідати на голову", - підкреслив Трюдо.

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