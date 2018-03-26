Трамп відкинув можливість укладення угоди щодо DACA і пригрозив Мексиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не збирається укладати угоду щодо визначення статусу осіб, які підпадали раніше під дію "Програми відкладеної дії щодо дітей, які в'їжджають" (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Як наголосив Трамп у неділю, 1 квітня, членам Республіканської партії США слід вдатися до "ядерного варіанту", аби негайно домогтися ухвалення "жорстких" міграційних законів. "Більше не буде угоди щодо DACA", - написав Трамп у своєму Twitter.

Необхідність запровадження жорстких міграційних норм президент США пояснює тим, що співробітники прикордонної служби не можуть ефективно боротися з напливом нелегальних мігрантів через "недолугі" закони демократів. Йдеться про те, що затриманих порушників кордону доводиться відпускати, зазначає Трамп.

Погрози на адресу Мексики

Американський президент також звинуватив мексиканську владу в тому, що та практично нічого не чинить задля скорочення значного потоку нелегальних мігрантів та наркотиків до США. Якщо нинішня ситуація триватиме й надалі, глава Білого дому пригрозив зупинити норми вільної торгівлі між Мексикою та США в рамках Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Саму цю угоду Трамп вважає "дійною коровою" для Мексики, через вигоди для мексиканської економіки, які та буцімто має.

Нагадаємо, Трамп скасував програму DACA у вересні минулого року, оголосивши її неконституційною. Тоді ж він висунув вимогу Конгресу не пізніше 5 березня 2018 року законодавчо визначити статус мігрантів, які підпадали під дію цієї програми та яких у США неофіційно називають dreamers - "мрійники". Інакше цих людей слід буде депортувати зі США. Однак у січні 2018 року суд у Сан-Франциско вирішив, що програма має лишатися чинною на період розгляду судових спорів, викликаних рішенням президента країни. Досі республіканцям та демократам так і не вдалось дійти згоди щодо вирішення питання статусу "мрійників".

Програму DACA запровадив попередній американський президент Барак Обама у червні 2012 року. Вона надає певним групам нелегальних мігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з подальшим продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування. Права на отримання громадянства США вона не передбачає. Програма зачіпає близько 700 тисяч мігрантів.

Рішення Трампа скасувати цю програму викликало різку критику в американському суспільстві, у тому числі серед роботодавців, а також у Республіканській партії, членом якої є президент. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв вжити рішучих заходів проти нелегальних мігрантів.