Трамп виступає за повернення Росії до Великої вісімки

Американський президент Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до складу Великої вісімки (G8). "Росія повинна бути на зустрічі, повинна бути за столом переговорів", - заявив він журналістам у п’ятницю, 8 червня, перед відльотом до Канади на саміт G7, цитує агентство dpa. Нагадаємо, Росію виключили зі складу Великої вісімки у 2014 році через анексію Криму.

Трамп зазначив також, що планує на саміті G7 обговорити головно питання торгівлі. "З нетерпінням очікую на виправлення несправедливих торговельних угод з країнами G7. Якщо цього не відбудеться, то ми вийдемо з ситуації ще сильнішими", - написав він у Twitter.

Ідею Трампа щодо повернення Росії до клубу провідних демократій підтримав новий прем'єр Італії Джузеппе Конте. "Я погоджуюся з Трампом. Росію варто знову включити у G8, це в інтересах усіх", - написав він у мережі Twitter з Канади, де має відбутися його дебют на міжнародній арені. Конте очолив уряд Італії, сформований лівими та правими популістами, які виступають за перегляд санкцій щодо РФ.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що приєднання Росії до країн Великої сімки зараз неможливе. За її словами, учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку, тоді як анексія Росією Криму була "кричущим порушенням міжнародного права".

Саміт Великої сімки пройде 8-9 червня в Канаді. В ньому візьмуть участь лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та ЄС.