 Трамп вирішив заморозити багатомільйонну допомогу Сирії - WSJ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Трамп вирішив заморозити багатомільйонну допомогу Сирії - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа наказала Державному департаменту заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги для Сирії, повідомляє видання The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп

Білий дім заморозить допомогу Сирії - WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив рішення заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги, які мали бути спрямовані на відновлення Сирії. Про це в ніч на суботу, 31 березня, повідомило американське ділове видання The Wall Street Journal. Згідно з інформацією журналістів WSJ, що посилаються на власні джерела, Державний департамент США отримав відповідні вказівки з Білого дому.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара завершить військову операцію на півночі Сирії після взяття міста Таль-Рифат. Раніше ЗМІ з посиланням турецьку армію повідомили про захоплення усього району Афрін. (25.03.2018)

Є підозри, що Туреччина нескоро піде з Сирії. Дедалі ясніше видно, що авторитарні режими формуватимуть майбутнє Сирії та всього регіону, вважає оглядач DW Керстен Кніпп. (20.03.2018)

Під час операції міжнародної антитерористичної коаліції в Сирії загинули американський та британський військовослужбовці. Обидва стали жертвами вибуху саморобного вибухового пристрою. (30.03.2018)

За наявною інформацією, до таких дій американського президента підштовхнуло повідомлення у ЗМІ, де зазначалося, що США створили фонд допомоги для відбудови Сирії, що сильно постраждала від громадянської війни.

Виступаючи в штаті Огайо 29 березня, у своїй промові Трамп наголосив, що Сполучені Штати витратили "7 трильйонів доларів на Близький Схід", "нічого" не отримавши взамін. Серед іншого він  пообіцяв скоре виведення американських військ із Сирії. Наслідком цього стане те, що проблемами Сирії "перейматимуться інші країни", наголосив Трамп. Глава Білого дому також запевнив, що уряд США сконцентрує свою увагу на розбудові інфраструктури у власній країні та створенні нових робочих місць.

На сьогоднішній день у північно-східній частині Сирії дислокується близько двох тисяч американських військових. Ці військовослужбовці здійснюють бойові операції міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. Коаліція веде боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, 29 березня у північно-східній частині Сирії унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою загинув один американських військовий.
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