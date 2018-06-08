Трамп вимагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що американські товари повинні мати "справедливий" доступ до ринків інших держав. Про це глава Білого дому заявив у суботу, 9 червня, на саміті глав держав та урядів Великої сімки (G7), що відбувається в Канаді, передає інформагенція Reuters.

На думку Трампа, іншим країнам слід припинити "нечесну" торговельну практику стосовно товарів, вироблених у США. Саме через такі дії інших країн США "впродовж десятиліть" позбавляли переваг, наголосив Трамп на прес-конференції.

Вільна торгівля в межах G7

Він також зазначив, що не звинувачував лідерів найбагатших демократій світу в причетності до "несправедливих" торговельних угод. Щодо самого клубу найрозвинутіших країн, то тут, на думку Трампа, потрібне створення зони вільної торгівлі в межах G7. Єдиний торговельний простір в межах Великої сімки потрібно створити без бар'єрів та перешкод та без такого явища як державні дотації, вважає американський президент, передає інформагенція AFP.

Сам Трамп не дочекався завершення саміту в Канаді з огляду на його майбутню зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Нагадаємо, з 1 червня 2018 року США запровадили митні збори на імпорт алюмінію та сталі. Під дію ввізного мита підпали в тому числі ЄС, Канада та Мексика. Останні дві країни разом зі США є членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Трамп також запропонував замінити 24-річний договір щодо NAFTA двома окремими угодами.

У відповідь на дії США інші країни, а також ЄС, оголосили про запровадження дзеркальних заходів.

Як повідомлялося, перед початком саміту Трамп спричинив додаткові дискусії, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу G7 Росію, яку виключили з нього в 2014 році через анексію Криму. Лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії виступили проти повернення Росії до складу клубу. В якості поступки Італії, прем'єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ.