 Трамп вимагає ″справедливого″ доступу американських товарів до ринків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп вимагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків

На саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп наполягав на "справедливому" доступі до ринків для американських товарів та вимагав припинити нечесні, на його думку, торговельні практики.

Дональд Трамп

Американський президент пропонує створення зони вільної торгівлі між країнами-членами Великої сімки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що американські товари повинні мати "справедливий" доступ до ринків інших держав. Про це глава Білого дому заявив у суботу, 9 червня, на саміті глав держав та урядів Великої сімки (G7), що відбувається в Канаді, передає інформагенція Reuters.

На думку Трампа, іншим країнам слід припинити "нечесну" торговельну практику стосовно товарів, вироблених у США. Саме через такі дії інших країн США "впродовж десятиліть" позбавляли переваг, наголосив Трамп на прес-конференції.

Вільна торгівля в межах G7

Він також зазначив, що не звинувачував лідерів найбагатших демократій світу в причетності до "несправедливих" торговельних угод. Щодо самого клубу найрозвинутіших країн, то тут, на думку Трампа, потрібне створення зони вільної торгівлі в межах G7. Єдиний торговельний простір в межах Великої сімки потрібно створити без бар'єрів та перешкод та без такого явища як державні дотації, вважає американський президент, передає інформагенція AFP.

DW.COM

8 червня у Канаді зустрічаються глави держав та урядів країн Великої сімки. Атмосфера саміту, однак, буде не надто комфортною, зважаючи на розбіжності зі США. (08.06.2018)

Зустріч лідерів G7 розпочалася на тлі розбіжностей між США та іншими учасниками у питаннях повернення Росії до складу групи, торгівлі, клімату та ядерної угоди з Іраном. (08.06.2018)

Попри оптимізм Дональда Трампа і Еммануеля Макрона, чи буде спільна заява країн Великої сімки після завершення саміту - залишається під питанням. (09.06.2018)

Сам Трамп не дочекався завершення саміту в Канаді з огляду на його майбутню зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Нагадаємо, з 1 червня 2018 року США запровадили митні збори на імпорт алюмінію та сталі. Під дію ввізного мита підпали в тому числі ЄС, Канада та Мексика. Останні дві країни разом зі США є членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Трамп також запропонував замінити 24-річний договір щодо NAFTA двома окремими угодами.

У відповідь на дії США інші країни, а також ЄС, оголосили про запровадження дзеркальних заходів.

Як повідомлялося, перед початком саміту Трамп спричинив додаткові дискусії, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу G7 Росію, яку виключили з нього в 2014 році через анексію Криму. Лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії виступили  проти повернення Росії до складу клубу. В якості поступки Італії, прем'єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ.

Дивитись відео 00:56
Now live
00:56 хв

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

Також за темою

Kanada Whistler Treffen der G7 Finanzminister

Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки затьмарила торговельна суперечка зі США 02.06.2018

Керівники мінфінів та центробанків шести країн Великої сімки висловили міністру фінансів США Стівену Мнучіну своє "занепокоєння та розчарування" митною політикою Вашингтона.

Kanada G7 Gipfel

Саміт G7: Брак поступу у торговельній суперечці зі США 09.06.2018

Попри оптимізм Дональда Трампа і Еммануеля Макрона, чи буде спільна заява країн Великої сімки після завершення саміту - залишається під питанням.

Japan Flaggen der G7-Mitgliedsstaaten 2016

Учасники G7 не підтримують ідею Трампа про повернення Росії до клубу 08.06.2018

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним.

Докладно

Лариса Кольченко

Мати Олександра Кольченка: Він дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. 

Porsche Cayenne Diesel (Getty Images/S. Gallup)

Porsche святкує 70-й день народження

Porsche святкує черговий ювілей і б'є рекорди продажів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  