Трампу надіслали запитання у справі про російський слід

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список із близько чотирьох десятків запитань, які є частиною розслідування імовірної змови між командою Трампа і російською владою на виборах президента США в 2016 році. Про це в понеділок, 30 квітня, повідомило видання The New York Times.

Команда спецпрокурора пояснила адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть являти собою перешкоджання правосуддю.

Пол Манафорт

У переліку, зокрема, є запитання про звільнення в травні 2017 року Трампом директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо імовірного втручання Росії в президентські вибори в США. Інші питання стосуються колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого також звинувачують у незаконному отриманні коштів в Україні від Партії регіонів. Нині Манафорт перебуває під домашнім арештом і чекає на суд.

Роберт Мюллер

Окрім того, запитання Мюллера стосуються також адвоката Трампа Майкла Коена, щодо якого ФБР веде окреме розслідування і якого підозрюють у бізнесових зв'язках з росіянами. Також питання торкаються і колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово відкидав усі звинувачення у зв'язках з російською стороною. Американський президент називає розслідування про так званий російський слід "полюванням на відьом".