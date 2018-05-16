 Трагедія МН17: ЄС і НАТО закликають Росію взяти на себе відповідальність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Трагедія МН17: ЄС і НАТО закликають Росію взяти на себе відповідальність

Росії слід взяти на себе відповідальність за причетність до збиття пасажирського лайнера, на яку вказали слідчі, наголошують у НАТО та Євросоюзі.

MH17

На місці падіння літака рейсу MH17 (липень 2014 року)

Росія має взяти на себе відповідальність за причетність до збиття пасажирського літака Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 у липні 2014 року. Про це в п'ятницю, 25 травня, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. Він також закликав російську владу до "цілковитої співпраці" зі слідством з метою встановлення винних згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 2166. "Збиття МН17 стало глобальною трагедією, і ті, хто причетний до цього, мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав генсек Альянсу, цитує інформагенція dpa.

DW.COM

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії. (25.05.2018)

У Держдепі США прокоментували результати слідства щодо збиття МН17. Вашингтон підтримує висновки слідчих, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного з Росії. (25.05.2018)

Розслідування Bellingcat встановило ймовірну причетність російського офіцера Олега Іваннікова до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У 2014-2015 роках Іванніков перебував на Донбасі в якості військового радника. (25.05.2018)

З аналогічним зверненням до Росії виступила й верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. Вона закликала Москву визнати свою роль у трагедії МН17, а також висловила "повну підтримку" ухваленій резолюції Радбезу ООН 2166. Один із пунктів цієї резолюції передбачає "повну співпрацю" держав з метою встановлення винних і притягнення їх до відповідальності.

Заяви Столтенберга та Могеріні пролунали після того, як напередодні об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як повідомив представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

У відповідь на оприлюднення попередніх результатів розслідування США закликали Росію "припинити брехати" щодо обставин трагедії.Нідерланди та Австралія теж заявили про причетність РФ до збиття літака.Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

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