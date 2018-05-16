Трагедія МН17: У Берліні закликають Москву до розслідування

У Берліні закликали Росію до розслідування трагедії MH17, щоб з'ясувати всі обставини та притягти до відповідальності винних у збитті літака "Малайзійських авіаліній" на Донбасі в липні 2014 року. Про це заявила заступниця речника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fitz) в Берліні в п'ятницю, 25 травня, коментуючи висновки міжнародної слідчої групи про те, що MH17 було збито з російського ЗРК "Бук".

Вона також висловила жаль через те, що об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" не отримала жодної задовільної відповіді з Москви. Це стосується насамперед надісланих на адресу російського керівництва запитів щодо надання правової допомоги.

Як повідомлялося, раніше цього ж дня Нідерланди та Австралія офіційно поклали на Росію відповідальність за збиття MH17.

Напередодні було оприлюднено висновки міжнародної

групи слідчих щодо причетності РФ до збиття літака рейсу МН17. Слідчі дійшли висновку, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як розповів представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

У відповідь на оприлюднення попередніх результатів розслідування США закликали Росію "припинити брехати" щодо обставин трагедії. НАТО, а також ЄС закликалали Росію взяти на себе відповідальність і співпрацювати зі слідством з метою встановлення винних і притягнення їх до відповідальності.

Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака.

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