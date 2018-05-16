 Трагедія МН17: У Берліні закликають Москву до розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трагедія МН17: У Берліні закликають Москву до розслідування

У Берліні закликають Росію до розслідування збиття літака МH17, щоб можна було притягти до відповідальності винних у трагедії.

Росія й Німеччина

У Берліні закликали Росію до розслідування трагедії MH17, щоб з'ясувати всі обставини та притягти до відповідальності винних у збитті літака "Малайзійських авіаліній" на Донбасі в липні 2014 року. Про це заявила заступниця речника уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fitz) в Берліні в п'ятницю, 25 травня, коментуючи висновки міжнародної слідчої групи про те, що MH17 було збито з російського ЗРК "Бук". 

DW.COM

У Держдепі США прокоментували результати слідства щодо збиття МН17. Вашингтон підтримує висновки слідчих, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного з Росії. (25.05.2018)

Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії. (25.05.2018)

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

Росії слід взяти на себе відповідальність за причетність до збиття пасажирського лайнера, на яку вказали слідчі, наголошують у НАТО та Євросоюзі. (25.05.2018)

Вона також висловила жаль через те, що об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" не отримала жодної задовільної відповіді з Москви. Це стосується насамперед надісланих на адресу російського керівництва запитів щодо надання правової допомоги. 

Як повідомлялося, раніше цього ж дня Нідерланди та Австралія офіційно поклали на Росію відповідальність за збиття MH17.

Напередодні було оприлюднено висновки міжнародної 
 групи слідчих щодо причетності РФ до збиття літака рейсу МН17. Слідчі дійшли висновку, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як розповів представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

У відповідь на оприлюднення попередніх результатів розслідування США закликали Росію "припинити брехати" щодо обставин трагедії. НАТО, а також ЄС закликалали Росію взяти на себе відповідальність і співпрацювати зі слідством з метою встановлення винних і притягнення їх до відповідальності. 

Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака.

Дивитись відео 01:37
Now live
01:37 хв

Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)

Дивитись відео 02:11
Now live
02:11 хв

Журналісти Bellingcat допомагають розслідувати справу МН17 (06.01.2016)

Аудіо й відео до теми

Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)  

Журналісти Bellingcat допомагають розслідувати справу МН17 (06.01.2016)  

Також за темою

Ukraine Trümmer Malaysia Airlines Flug MH17

США про MH17: Росія має припинити брехати 25.05.2018

У Держдепі США прокоментували результати слідства щодо збиття МН17. Вашингтон підтримує висновки слідчих, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного з Росії.

Ukraine Trümmer Malaysia Airlines Flug MH17

Слідство підтвердило, що МН17 було збито з "Бука" російської армії 24.05.2018

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ.

Flug MH17

Нідерланди й Австралія заявили про відповідальність Росії за збиття MH17 25.05.2018

Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії.

Докладно

Ukraine Kiew Diskussion Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ukraine mit der neuen Bundesregierung (DW/A. Magazova)

Газогін як соринка в оці

Наскільки емоційно сприймається українцями "Північний потік", довелося відчути на собі послу Ернсту Райхелю. 

США вже роками переживають бум видобутку сланцевого газу

Як США намагається відтіснити Росію з ринку газу ЄС

Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  