Торговельний ендшпіль між США та Китаєм?

До складу американської делегації увійшли міністр фінансів США Стівен Мнучін, міністр торгівлі Вілбур Росс, а також найвпливовіші економічні радники президента Дональда Трампа. Та їхні китайські партнери за столом переговорів мають не нижчі посади. Варто згадати, що серед членів китайської делегації можна побачити й Лю Хе, якого лише нещодавно призначили віце-прем'єром та найближчим радником китайського лідера Сі Цзіньпіна. На переговорах ідеться про вже запровадженні штрафні імпорті мита на багато мільярдів доларів, а також про погрози запровадити низку інших.

Однак, на думку декого з експертів, питання митних зборів на цих переговорах - це символічна політика. До таких аналітиків належить і Рольф Ланґгаммер (Rolf Langhammer), колишній віце-голова Інституту світової економіки в Кілі. "Насправді тут ідеться про такі питання як примус до передачі технологій, технологічне лідерство в галузі штучного інтелекту, та про те, чи стануть такі китайські високотехнологічні підприємства як Huawei, Alibaba та Tencent майбутніми конкурентами Amazon та Google", - каже експерт.

Рольф Ланґгаммер

Тож не дивно, що китайські спостерігачі вбачають у діях американської влади спробу превентивно нейтралізувати майбутнього конкурента. Це зокрема проглядається в семирічній забороні продажів важливих американських компонентів китайській компанії ZTE, що спеціалізується на виробництві обладнання для телекомунікацій. У Вашингтоні вказали натомість на порушення правил експортного контролю. Розпочате в квітні цього року розслідування спричинило глибоку кризу в ZTE, що загрожує самому подальшому існуванню компанії. Це може позначитися й на всій китайській напівпровідниковій промисловості, на цілі роки загальмувавши її розвиток. Кажуть, що схоже розслідування розпочато й проти китайського виробника електроніки Huawei. Тож у китайських ЗМІ та соціальних мережах заговорили про останній шанс США перешкодити підйому Китаю.

Тісне переплетіння

На думку економіста Ланґгаммера, такі заяви, що натякають на такий собі ендшпіль - перебільшення. Він зокрема вказує на сильні сторони як у американців, так і в китайців. "У сфері бізнес-моделей та інновацій продуктів американські підприємства попереду, тоді коли в китайців краще вдається інновація процесів, тобто уміння ефективніше використовувати вже наявне", - констатує експерт. Не на користь китайських підприємств і той факт, що вони залежать від провідних досягнень американців та вразливі в питаннях фінансування, додає він.

Але й США теж залежить у фінансовому плані від Китаю, адже Піднебесна - найбільший кредитор Сполучених Штатів. Згідно з актуальними даними міністерства фінансів США, Китай акумулював американських боргових зобов'язань на суму 1,2 трильйона доларів США. Ця велетенська сума набігла впродовж останнього десятиліття, адже Китай постійно дедалі більше експортував до США, ніж імпортував звідти. Саме цей торговельний дефіцит з американського боку був мов сіль в оці для Дональда Трампа, ще до його обрання президентом США. Тепер він вимагає від Піднебесної скоротити цей дефіцит на 100 мільярдів доларів, що азіати в кулуарах називають економічних безглуздям.

Ти - мені, я - тобі

Близько місяця тому китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив певні поступки американцям в інших галузях. Приміром, це стосується зниження Пекіном митних зборів на імпортні автомобілі, скасування обов'язкової вимоги створення спільних підприємств для виробників автомобілів, досягнення захисту інтелектуальної власності іноземних фірм та подальшого відкриття китайського ринку. Однак у відповідь на це Піднебесна може зажадати й послаблень для себе, скажімо, дозволів на створення банківських чи страхових підприємств зі 100-відсотковим китайським капіталом у США та ЄС.

"Питання взаємних поступок відіграватиме вкрай важливу роль", - прогнозує Рольф Ланґгаммер. Але в цілому він оптимістично оцінює ситуацію. "Хоч завжди будуть погрози та кожен демонструватиме іншому свої важелі впливу, але врешті-решт ніхто не піде на те, щоб застосувати ці важелі", - переконаний експерт.

Натомість інший відомий фахівець щодо Китаю Ебергард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider) не поділяє такого оптимізму. У розмові з DW цей експерт зазначив: "Ми вступаємо в гарячу фазу початку геополітичного конфлікту. Сподіваюся, обидві сторони зможуть владнати його мирно та спільними зусиллями".