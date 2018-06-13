 Торговельна війна Трампа: США запроваджують нові мита на китайські товари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Торговельна війна Трампа: США запроваджують нові мита на китайські товари

Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на китайські товари з річним обсягом імпорту до США близько 50 мільярдів доларів. Пекін підготував заходи у підповідь.

США наклали додаткові мита на китайські товари

США наклали додаткові мита на китайські товари

США накладають додаткові 25-відсоткові мита на низку китайських товарів, річний обсяг імпорту до Сполучених Штатів яких становить близько 50 мільярдів доларів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 15 червня, у заяві, опублікованій на сайті Білого дому. В якості підстави для запровадження нових мит Трамп назвав "нечесні торговельні практики" з боку Китаю, зокрема, крадіжку інтелектуальної власності. Товари, на які запроваджуються мита, належить, як випливає із заяви, до високотехнологічної групи, їхнє виробництво прописане в стратегічному плані Пекіна під назвою Made in China 2025. 

Американський президент пригрозив, що у разі дій Китаю у відповідь США оголосять про додаткові мита і на інші товари. Утім, із заяви Трампа поки незрозуміло, з якого чила починають діяти нові мита. Анонсуючи нові мита, президент США підкреслив, що для нього дуже важлива його "велика дружба" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

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Китай раніше підготував план запровадження мит у відповідь також на суму річного імпорту зі США в 50 мільярдів доларів, повідомляло видання Wall Street Journal. Серед товарів, на які можуть бути накладені додаткові мита - соєві боби, невеликі літаки та автомобілі, віскі, сигарети і заморожене м'ясо. Пекін підтвердив свою погрозу вранці 15 червня. "Якщо американська сторона в односторонньому порядку вдасться до протекціоністських заходів і завдасть шкоди китайським інтересам, тоді ми відреагуємо негайно і вживемо необхідних засобів для захисту наших законних прав та інтересів", - цитує інформагенція AFP речника китайського МЗС.

Нагадаємо, 1 квітня китайське міністерство фінансів повідомило про запровадження підвищених мит на 128 найменувань товарів зі США. Це була відповідь Пекіна на ухвалене президентом Трампом 8 березня рішення починаючи з 1 травня встановити мита у розмірі 25 відсотків на імпорт до США сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію.

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