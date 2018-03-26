 ТКГ домовилася про чергове перемир′я на Донбасі з 30 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

ТКГ домовилася про чергове перемир'я на Донбасі з 30 березня

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 30 березня.

На Донбасі 30 березня настане чергове перемир'я

На Донбасі 30 березня настане чергове перемир'я

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилася про припинення вогню з 30 березня. Про це сказано в заяві ТКГ, яка була опублікована на сайті ОБСЄ в понеділок, 26 березня.

"Тристороння контактна група підтверджує свою повну прихильність всеосяжному, стійкому й безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00:01 за київським часом", - сказано, зокрема, в заяві. У ній зазначається, що рішення про припинення вогню було ухвалено "враховуючи великодні свята, які наближаються, а також виходячи з раніше досягнутих угод і зобов'язань сторін".

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Український військовий загинув унаслідок прицільних обстрілів позицій Збройних сил України з боку сепаратистів, повідомив прес-центр АТО. (07.03.2018)

З 5 березня на Донбасі оголошується нове перемир’я, йдеться в заяві Тристоронньої контактної групи. У групі наголосили на важливості застосування дисциплінарних заходів у разі порушення перемир'я. (02.03.2018)

ТКГ, до складу якої також входять представники окремих районів Донецької та Луганської областей, наголошує на важливості ухвалення і дотримання відповідних наказів про припинення вогню, ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню, відмови від наступальних дій і розвідувальних операцій, незастосування вогню, включаючи вогонь у відповідь.

У заяві також ідеться про важливість суворої заборони на ведення вогню в напрямку й з боку населених пунктів, розміщення й застосування важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них, а також навмисного обстрілу цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення.

Нагадаємо, 5 березня у зоні бойових дії на Донбасі було оголошене так зване "весняне перемир'я", про яке домовилися в Мінську представники Тристоронньої контактної групи. Утім, з моменту його оголошення на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів продовжували гинути українські військові. Зокрема, напередодні, 25 березня, загинув один військовослужбовець ЗСУ.
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