 ″Тихий борець за свободу″: кому дали премію Нємцова | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.06.2018

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Європа

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова

На врученні премії Нємцова в Бонні говорили про "тихих борців за свободу", про нове покоління демократів і показували кастети "казаків", якими розганяли демонстрантів у Москві. Репортаж DW.

Лауреат премії Бориса Нємцова Надія Мітюшкіна (в центрі)

Лауреат премії Бориса Нємцова Надія Мітюшкіна (в центрі)

"Я не можу почати цю церемонію, не висловивши слова підтримки Олегу Сенцову, який голодує сьогодні 38-й день", - заявила, відкриваючи в Бонні третю церемонію вручення премії Фонду Бориса Нємцова за сміливість, директор фонду Ольга Шоріна. Ім'я Сенцова та інших політичних в'язнів часто звучали на зустрічі, яку провели з нагоди нагородження лауреата 2018 року, члена політбюро федеральної політради демократичного руху "Солідарність" Надії Мітюшкіної. "Якщо помре Сенцов, на цьому чемпіонаті світу переможців не буде", - сказав видавець "Нової газети" Дмитро Муратов, маючи на увазі футбольну першість, що проходить у Росії.

"Ми живемо в Росії, яка дуже змінилася", - вже не про чемпіонат світу з футболу, а про те, як стали нормою ще більш жорсткі, ніж раніше, переслідування російських опозиціонерів, розповідав співробітник Фонду боротьби з корупцією Леонід Волков. Він представляв на церемонії Олексія Навального, який третій рік поспіль став фіналістом премії. Коли Бориса Нємцова у 2010 році посадили на 15 діб, згадував Волков, "це була така сенсація!" Сьогодні ж лише штатні співробітники штабу Навального за останні місяці отримали сумарно понад 5000 тисяч діб арешту. "І ми до цього звикли", - констатував Волков.

Зміни в Росії і "тактичні рукавички" "казаків"

Тема змін в Росії була лейтмотивом боннської зустрічі. Кожен з тих хто виступав говорив про різні аспекти цих змін. Сьогодні Росія нагадує людину, яка готова "підняти телефонну трубку", але не вести розмову, - метафорично змалювала відносини Росії і Заходу в своїй промові на честь переможниці глава комітету бундестагу з прав людини і член Вільної демократичної партії (ВДП) Ґіде Йенсен (Gyde Jensen ). Вона і її однопартійці з тривогою спостерігають за тим, як в "нашому світі нових технологій Росія робить крок у бік диктатури "великих даних". Йенсен мала на увазі збір інформації про користувачів, блокування месенджера Telegram і переслідування блогерів.

Дмитро Муратов показує в Бонні тактичні рукавички казаків під час розгону демонстрацій

Дмитро Муратов показує в Бонні "тактичні рукавички" "казаків" під час розгону демонстрацій

Слово "диктатура", але вже в іншому контексті, використовував і Дмитро Муратов: на його переконання, правлячі еліти в Кремлі сьогодні пропагують думку про те, що "диктатура ближче до успіху", в той час як "основний політичний менеджмент" в країні взяла на себе "таємна поліція", заявив Муратов. Він нагадав про низку гучних справ, включно з вбивством підприємця Валерія Пшеничного. "У нього на тілі було виявлено 19 ударів ножем. І це - самогубство?" - поставив риторичне запитання колишній головний редактор "Нової".

Дмитро Муратов привіз у Бонн "тактичні рукавички", які, за його твердженням, використовували "казаки" для розгону антипутінської демонстрації 5 травня в Москві. Такі рукавички, оснащені кастетом, є холодною зброєю, але жодного з "казаків" не притягнули до відповідальності, зауважив Муратов: "Порушення закону чужими руками - практика таємних служб".

Команда Навального: "Ми продовжуємо фігачити"

Фіналіст премії Бориса Нємцова Єгор Чернюк

Фіналіст премії Бориса Нємцова Єгор Чернюк

До змін, про які говорили на боннській зустрічі, відноситься також і попит на "живу, чесну і нову політику в Росії", який бачить в країні Леонід Волков. Це - зроблений ним і його колегами висновок після півторарічної кампанії на підтримку кандидатури Олексія Навального на президентських виборах 2018 року.

"Люди не бояться", - зауважив Волков. Команда Навального, за його словами, зберегла більшу частину своїх регіональних штабів. "Ми продовжуємо фігачити", - у властивій собі розмовній манері - закінчив виступ Леонід Волков.

Не втрачає оптимізму, незважаючи на репресії, що торкнулися його особисто, ще один фіналіст премії - 20-річний координатор передвиборної кампанії Олексія Навального в Калінінграді Єгор Чернюк. Він, названий новим поколінням демократів у Росії, був змушений звідти виїхати під загрозою кримінального переслідування, однак мріє колись повернутися.

Пам'ять про репресії в Карелії та в Чечні

Лауреат премії Надія Мітюшкіна

Лауреат премії Надія Мітюшкіна

Інша тема зустрічі в Бонні - пам'ять: про те, як Борис Нємцов досі надихає людей різних політичних поглядів, і про те, як над збереженням пам'яті про загиблих у роки радянських репресій і роки останніх двох чеченських воєн працювали два інших фіналіста премії - глава карельського відділення правозахисного товариства "Меморіал" Юрій Дмитрієв та чеченського - Оюб Тітіев.

Тітіева представляв член правління "Меморіалу" Олександр Черкасов, який розповів, як влада Чечні "прямим текстом" оголосила, що не потерпить жодної правозахисної діяльності, не підконтрольної главі регіону Рамзану Кадирову. 9 січня 2018 року Оюб Тітіев, який разом з іншими колегами з "Меморіалу" розслідував зникнення 27 жителів республіки, був заарештований за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і досі утримується під вартою в Чечні.

"Тихі борці за свободу"

DW.COM

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І, звичайно, багато хвалебних слів було присвячено лауреату Надії Мітюшкіній - "тихому борцю за свободу", як її називали ті, хто виступав. "Її систематичну щоденну працю на перший погляд не видно, однак вона дуже важлива для відстоювання демократичних цінностей у Росії", - написали організатори премії. Особлива заслуга Мітюшкіної останніми роки полягала в тому, що вона постійно допомагає підтримувати народний меморіал на Великому Москворецькому мосту в пам'ять про вбитого там 27 лютого 2015 року Бориса Нємцова. "Вона - душа меморіалу", - сказав Олександр Черкасов. А голова ради Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший нагадав: "Московська влада понад 80 разів зносила і знищувала його, але меморіал живе. Людину можна вбити, пам'ять про неї - ні".

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Докладно

Лауреат премії Бориса Нємцова Надія Мітюшкіна (в центрі)

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова

Репортаж DW з вручення премії Нємцова в Бонні. 

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