 Тисячі хорватів протестували проти ″третьої статі″ та одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Тисячі хорватів протестували проти "третьої статі" та одностатевих шлюбів

У Загребі тисячі людей протестували проти запровадження конвенції щодо гендерного та сімейного насильства. Вони побоюються, що це призведе до запровадження "третьої статі" та гомосексуальних шлюбів.

Демонстрація у Загребі

Демонстрація у Загребі

Тисячі хорватів у Загребі в суботу, 24 березня, протестували проти ратифікації країною конвенції щодо запобігання гендерному насильству, повідомляє агенція dpa. Демонстранти побоюються, що ратифікація документа може призвести до запровадження "третьої статі", визнання прав трансгендерів і транссексуалів і до непрямого визнання гомосексуальних шлюбів. Крім того, активісти занепокоєні можливим занепадом традиційних сімейних цінностей. У той же час вони підтримали боротьбу проти насильства над жінками та домашнього насильства.

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З 1 січня 2019 року в Австрії можна буде укладати одностатеві шлюби. Конституційний суд країни визнав їхню заборону дискримінацією. (05.12.2017)

Про етичну необхідність визначення третьої статі у Німеччині говорили ще кілька років тому. Оглядач DW Крістоф Штрак критикую затримку прийняття відповідного рішення. (10.11.2017)

Ідеться про так звану Стамбульську конвенцію Ради Європи, спрямовану проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства 2011 року. До цього часу її підписали 46 країн, у тому числі Хорватія, 27 держав документ уже ратифікували. Впливова в Хорватії католицька церква та політики правого спрямування відкидають конвенцію через побоювання, що у підсумку це може призвести до запровадження в країні "третьої статі".

Кількість учасників суботньої демонстрації - суперечлива. Організація "Хорватія проти Стамбульської конвенції", яка складається з представників правих сил та католицької церкви, заявляє про 70 тисяч осіб, тоді як поліція нарахувала сім тисяч учасників.

Як повідомляє агенція dpa, консервативний хорватський уряд у четвер передав конвенцію до парламенту, але документ ще не розглядали. У своєму поясненні уряд наголошує, що ратифікація не змінить офіційного визначення в країні поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.
Дивитись відео 02:28

Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)
Дивитись відео 00:57

Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

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Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)  

Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)  

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