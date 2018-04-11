 Тисячі угорців протестували в Будапешті проти курсу Орбана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
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Новини

Тисячі угорців протестували в Будапешті проти курсу Орбана

У столиці Угорщини відбулася масова акція протесту проти курсу прем'єра країни Віктора Орбана. Учасники вимагали перерахунку голосів на виборах, зміни виборчого законодавства та гарантування свободи ЗМІ.

Акція протесту в Будапешті

Акція протесту в Будапешті

Десятки тисяч людей у суботу, 14 квітня, вийшли на вулиці Будапешта на акцію проти курсу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия правоконсервативна партія "Фідес"перемогла на парламентських виборах з результатом у 49, 9 відсотка голосів виборців.

Демонстранти тримали в руках плакати з написами "Ми - більшість", "Ми хочемо жити у правовій державі", "Ми хочемо жити у справжній демократії". Учасники акції вимагали перерахунку голосів, зміни виборчого законодавства та гарантування свободи ЗМІ. Акцію організували безпартійні активісти.

Курсом Віктора Орбана незадоволена передусім молодь

Курсом Віктора Орбана незадоволена передусім молодь

Останніми днями повідомлялося, що під час підрахунку голосів на деяких виборчих дільницях відбувалися порушення, що пішли на користь партії "Фідес". Утім, як зазначають експерти, порушення не могли бути настільки значними, щоб суттєво вплинути на результати виборів.

Як повідомлялося, правоконсервативна партія Орбана "Фідес" на парламентських виборах, що відбулися в Угорщині 8 квітня, здобула переконливу перемогу. Результати голосування шокували передусім молодь. На інтернет-форумах багато хто висловлює бажання покинути країну. Критики звинувачують Орбана в згортанні демократії, тиску на незалежні ЗМІ та корупції.
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