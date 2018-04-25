Тисячі словаків знову вийшли на вулиці, вимагаючи дострокових виборів

У Братиславі ввечері в п'ятницю, 27 квітня, тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою проведення дострокових виборів. Зміни в уряді країни після вбивства журналіста Яна Куціяка є недостатніми для відновлення довіри населення до державних інституцій, стверджують позапартійні організатори акції протесту. За їхніми даними, уже близько 80 тисяч словаків підписали петицію за дострокові вибори, повідомляє агентство dpa. Чергові вибори мають відбутися за два роки.

Нагадаємо, вбивство Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, спричинило урядову кризу в Словаччині. Куціяка та його дівчину знайшли застреленими в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, за 50 кілометрів від Братислави. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Журналіст розбирався у корупційних схемах словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

В ЄС вимагали швидкого й усебічного розслідування справи. Вбивство Куціяка викликало масові протести у Словаччині з вимогою розслідування злочину та відставки низки урядовців. 15 березня під тиском подій у відставку подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.