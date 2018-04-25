 Тисячі словаків знову вийшли на вулиці, вимагаючи дострокових виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

Тисячі словаків знову вийшли на вулиці, вимагаючи дострокових виборів

Організатори протестів у Братиславі стверджують, що вже 80 тисяч осіб підписали петицію за дострокові вибори у Словаччині.

Акція протесту в Братиславі

Акція протесту в Братиславі (архівне фото)

У Братиславі ввечері в п'ятницю, 27 квітня, тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою проведення дострокових виборів. Зміни в уряді країни після вбивства журналіста Яна Куціяка є недостатніми для відновлення довіри населення до державних інституцій, стверджують позапартійні організатори акції протесту. За їхніми даними, уже близько 80 тисяч словаків підписали петицію за дострокові вибори, повідомляє агентство dpa. Чергові вибори мають відбутися за два роки.

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Понад 30 тисяч словаків знову вийшли на вулиці Братислави з вимогою розслідування убивства журналіста Яна Куціяка. Активісти також вимагали відставки начальника поліції. (15.04.2018)

Право формувати новий уряд буде надано однопартійцю Роберта Фіцо Петеру Пеллегріні, який вже запевнив, що новий уряд гарантуватиме проєвропейський курс Словаччини. (15.03.2018)

Нагадаємо, вбивство Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, спричинило урядову кризу в Словаччині. Куціяка та його дівчину знайшли застреленими в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, за 50 кілометрів від Братислави. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Журналіст розбирався у корупційних схемах словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

В ЄС вимагали швидкого й усебічного розслідування справи. Вбивство Куціяка викликало масові протести у Словаччині з вимогою розслідування злочину та відставки низки урядовців. 15 березня під тиском подій у відставку подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.
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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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