Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду

У польській столиці Варшаві тисячі людей у суботу, 12 травня, вийшли на антиурядову демонстрацію, протестуючи проти політики консервативного уряду. Учасники акції протесту вимагали від уряду повернення до проєвропейського курсу. Багато опозиційних політиків, котрі приєдналися до масової акції протесту, у виступах звинувачували уряд в обранні шляху в бік диктатури та підриві засад правової держави проведенням судової реформи. "Такої Польщі ми не хочемо", - наголошували вони, передає інформагенція dpa.

Учасники акції вимагали від уряду повернення до проєвропейського курсу

За даними міської адміністрації Варшави, яка близька до опозиції, в акції взяли участь близько 50 тисяч мітингарів. Натомість поліція повідомляє про значно менше число учасників, а дані міської влади називає "значно завищеними".

До проведення акції протесту закликали ліберальні опозиційні сили Польщі, насамперед партія "Громадянська платформа".