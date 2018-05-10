Тисячі поляків у Варшаві протестували проти політики уряду

На вулиці Варшави вийшли тисячі громадян для участі в антиурядовій демонстрації. Мітингарі вимагали свободи, демократії та повернення Польщі до проєвропейського курсу.
У польській столиці Варшаві тисячі людей у суботу, 12 травня, вийшли на антиурядову демонстрацію, протестуючи проти політики консервативного уряду. Учасники акції протесту вимагали від уряду повернення до проєвропейського курсу. Багато опозиційних політиків, котрі приєдналися до масової акції протесту, у виступах звинувачували уряд в обранні шляху в бік диктатури та підриві засад правової держави проведенням судової реформи. "Такої Польщі ми не хочемо", - наголошували вони, передає інформагенція dpa.
За даними міської адміністрації Варшави, яка близька до опозиції, в акції взяли участь близько 50 тисяч мітингарів. Натомість поліція повідомляє про значно менше число учасників, а дані міської влади називає "значно завищеними".
До проведення акції протесту закликали ліберальні опозиційні сили Польщі, насамперед партія "Громадянська платформа".
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