Тисячі людей у Парижі вийшли на марш пам'яті про жорстоко вбиту єврейку

Тисячі людей у середу, 28 березня, вийшли на марш у пам'ять про вбиту, за даними слідства, з антисемітських мотивів 85-річну парижанку єврейського походження Мірей Кноль. Як повідомляє агенція dpa, у демонстрації на сході Парижа взяли участь також декілька відомих політиків, у тому числі міністр внутрішніх справ країни Жерар Коломб, очільниця французької столиці Анне Ідальго та інші.

Як повідомляють французькі ЗМІ, очільницю правопопулістської французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен та політика лівого спрямування Жана-Люка Меланшона, які також прибули на марш, його учасники освистали. Зрештою політики були змушені залишити захід.

Убивство 85-річної жінки, якій вдалося уникнути відправлення в концтабір Аушвіц, спричинило широкий резонанс

Марш скликала Представницька рада єврейських інституцій у Франції. Її очільник Френсіс Каліфат перед цим заявив, що на марші не чекають ні Ле Пен, ні Меланшона. Він пояснив це сильною антисемітською позицією як серед представників ультраправих, так і ультралівих політсил.

Нагадаємо, 85-річна Мірей Кноль, яка під час Другої світової війни пережила Голокост, померла від великої кількості ножових поранень у п'ятницю, 23 березня. Квартиру пенсіонерки у 11-му районі Парижа було підпалено. Слідство вважає, що злочин скоєно з антисемітських мотивів. Двом підозрюваним у вбивстві висунуто попередні обвинувачення. Убивство жінки спричинило широкий резонанс, його засудили як у Франції, так і за її межами.