 Тисячі людей у Парижі вийшли на марш пам′яті про жорстоко вбиту єврейку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Тисячі людей у Парижі вийшли на марш пам'яті про жорстоко вбиту єврейку

У Парижі пройшов багатотисячний марш у пам'ять про жорстоко вбиту, за даними слідства, з антисемітських мотивів єврейку Мірей Кноль. У заході взяли участь численні політики.

Марш пам'яті вбитої Мірей Кноль у Парижі

Марш пам'яті вбитої Мірей Кноль у Парижі

Тисячі людей у середу, 28 березня, вийшли на марш у пам'ять про вбиту, за даними слідства, з антисемітських мотивів 85-річну парижанку єврейського походження Мірей Кноль. Як повідомляє агенція dpa, у демонстрації на сході Парижа взяли участь також декілька відомих політиків, у тому числі міністр внутрішніх справ країни Жерар Коломб, очільниця французької столиці Анне Ідальго та інші.

Як повідомляють французькі ЗМІ, очільницю правопопулістської французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен та політика лівого спрямування Жана-Люка Меланшона, які також прибули на марш, його учасники освистали. Зрештою політики були змушені залишити захід.

Убивство 85-річної жінки, якій вдалося уникнути відправлення в концтабір Аушвіц, спричинило широкий резонанс

Убивство 85-річної жінки, якій вдалося уникнути відправлення в концтабір Аушвіц, спричинило широкий резонанс

Марш скликала Представницька рада єврейських інституцій у Франції. Її очільник Френсіс Каліфат перед цим заявив, що на марші не чекають ні Ле Пен, ні Меланшона. Він пояснив це сильною антисемітською позицією як серед представників ультраправих, так і ультралівих політсил.

Нагадаємо, 85-річна Мірей Кноль, яка під час Другої світової війни пережила Голокост, померла від великої кількості ножових поранень у п'ятницю, 23 березня. Квартиру пенсіонерки у 11-му районі Парижа було підпалено. Слідство вважає, що злочин скоєно з антисемітських мотивів. Двом підозрюваним у вбивстві висунуто попередні обвинувачення. Убивство жінки спричинило широкий резонанс, його засудили як у Франції, так і за її межами. 
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Підозрюваним у вбивстві єврейки в Парижі висунуто обвинувачення

Підозрюваним у вбивстві 85-річної парижанки Мірей Кноль, яка свого часу врятувалася від Голокосту, висунули обвинувачення у вбивстві з антисемітських мотивів. (27.03.2018)  

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Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)  

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