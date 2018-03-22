 Тисячі каталонців протестують через затримання Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Тисячі каталонців протестують через затримання Пучдемона

Після затримання в Німеччині колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона тисячі жителів регіону вийшли на протест у Барселоні з вимогою його звільнити. Між демонстрантами та поліцією сталися сутички.

протест у Барселоні, незалежність Каталонії, Карлес Пучдемон

Виступити проти затримання в Німеччині Карлеса Пучдемона вийшли тисячі каталонців

Тисячі каталонців у неділю, 25 березня, вийшли на акцію протесту в Барселоні проти затримання колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Демонстранти пройшли від представництва Єврокомісії до консульства Німеччини в Барселоні. Багато з них несли прапори Каталонії та закликали звільнити Пучдемона та інших "політичних в'язнів", повідомляє агенція dpa.

"Ми закликаємо Німеччину не видавати Пучдемона (Іспанії, - Ред.) за злочини, які були вигадані з політичних причин", - заявила сепаратистська організація "Каталонська національна асамблея", яка й скликала демонстрацію.

Протест у Барселоні проти затримання Карлеса Пучдемона

Каталонці вимагають своободи для свого колишнього лідера

DW.COM

Прибічники незалежності Каталонії провели демонстрацію в Барселоні з вимогою якомога швидше заснували Каталонську республіку. За даними поліції, в акції взяли участь 45 тисяч людей. (11.03.2018)

Верховний суд Іспанії висунув звинувачення проти 13 прибічників незалежності Каталонії. Їх звинувачують у закликах до "повстання". П'ятьох політиків суд вирішив взяти під варту. (23.03.2018)

Пізніше між демонстрантами та поліцією сталися сутички, коли правоохоронці намагалися відтиснути натовп, який хотів просунутися до представництва іспанського уряду в Барселоні. Як повідомляє агенція AP, поліція заблокувала вулицю. За даними міністерства охорони здоров'я, внаслідок сутичок демонстрантів з правоохоронцями, котрі застосували кийки, було поранено щонайменше 33 людини. 

Як повідомлялося, раніше цього дня Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії.

Питання екстрадиції

Наразі Пучдемон перебуває під вартою, заявив заступник генпрокурора німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Ральф Деппер (Ralph Döpper). За його словами, земельні органи юстиції перевіряють, як довго екс-лідер Каталонії може перебувати під вартою на підставі європейського ордера на його арешт, а також чи може він бути виданий Іспанії.

Існує "певна імовірність", що в понеділок, 26 березня, може стати відомо, чи відправить вищий земельний суд Пучдемона під екстрадиційний арешт, додав Деппер. Він також зазначив, що Іспанія має надати документи, які вказують на причину екстрадиції. Після цього рішення про правомірність підстав має ухвалювати суд. 

У п'ятницю, 23 березня, Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. Цього тижня Пучдемон відвідав Фінляндію, де проводив зустрічі у фінському парламенті та виступав у Гельсінському університеті.
Дивитись відео 01:46

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)  

Також за темою

Finnland Helsinki Carles Puigdemont

Німецька поліція затримала екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона 25.03.2018

У Німеччині затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він планував потрапити з Данії до Бельгії через територію ФРН.

Spanien Madrid - Carme Forcadell, Dolors Bassa und Raul Romeva erreichen den Obersten Gerichtshof

Іспанія звинувачує 13 прихильників незалежності Каталонії в організації повстання 23.03.2018

Верховний суд Іспанії висунув звинувачення проти 13 прибічників незалежності Каталонії. Їх звинувачують у закликах до "повстання". П'ятьох політиків суд вирішив взяти під варту.

Katalonien Konflikt - 13 Separatisten wegen Rebellion angeklagt - Jordi Turull

Парламент Каталонії призупинив вибори очільника регіону 24.03.2018

Вибори очільника Каталонії стали неможливими після рішення Верховного суду Іспанії взяти під варту кандидата Жорді Турулла, котрого напередодні було вирішено взяти під варту.

Докладно

В італійському парламенті 23 березня

Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався

Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції? 

Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  