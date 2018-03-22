Тисячі каталонців протестують через затримання Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018

Тисячі каталонців у неділю, 25 березня, вийшли на акцію протесту в Барселоні проти затримання колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Демонстранти пройшли від представництва Єврокомісії до консульства Німеччини в Барселоні. Багато з них несли прапори Каталонії та закликали звільнити Пучдемона та інших "політичних в'язнів", повідомляє агенція dpa.

"Ми закликаємо Німеччину не видавати Пучдемона (Іспанії, - Ред.) за злочини, які були вигадані з політичних причин", - заявила сепаратистська організація "Каталонська національна асамблея", яка й скликала демонстрацію.

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Пізніше між демонстрантами та поліцією сталися сутички, коли правоохоронці намагалися відтиснути натовп, який хотів просунутися до представництва іспанського уряду в Барселоні. Як повідомляє агенція AP, поліція заблокувала вулицю. За даними міністерства охорони здоров'я, внаслідок сутичок демонстрантів з правоохоронцями, котрі застосували кийки, було поранено щонайменше 33 людини.

Як повідомлялося, раніше цього дня Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії.

Питання екстрадиції

Наразі Пучдемон перебуває під вартою, заявив заступник генпрокурора німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Ральф Деппер (Ralph Döpper). За його словами, земельні органи юстиції перевіряють, як довго екс-лідер Каталонії може перебувати під вартою на підставі європейського ордера на його арешт, а також чи може він бути виданий Іспанії.

Існує "певна імовірність", що в понеділок, 26 березня, може стати відомо, чи відправить вищий земельний суд Пучдемона під екстрадиційний арешт, додав Деппер. Він також зазначив, що Іспанія має надати документи, які вказують на причину екстрадиції. Після цього рішення про правомірність підстав має ухвалювати суд.

У п'ятницю, 23 березня, Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. Цього тижня Пучдемон відвідав Фінляндію, де проводив зустрічі у фінському парламенті та виступав у Гельсінському університеті.