Тимошенко озвучила план дій у разі перемоги на виборах президента

Голова української партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір брати участь у президентських виборах 2019 року та озвучила план дій у разі перемоги. Про це вона сказала у середу, 20 червня, під час відеоконференції у соцмережі Facebook, повідомляється на сайті ВО "Батьківщина".

"Якщо так станеться і я зможу виграти президентські вибори, тоді я хотіла би відразу провести референдум і прийняти на ньому нову Конституцію як новий суспільний договір між українцями", - наголосила Тимошенко.

Вона також вважає, що парламентські вибори восени 2019 року слід проводити вже за новим законодавством. "Після того, якщо цей план стане реальністю, ви зможете всенародно обирати канцлера, разом з більшістю в парламент", - додала лідерка "Батьківщини".

Раніше Тимошенко виступила з пропозицією обговорити в суспільстві парламентську форму правління канцлерського типу. Крім того, у разі перемоги на президентських виборах, вона обіцяла зробити все можливе для вступу України в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, на виборах президента України у 2010 році Тимошенко вийшла до другого туру, де змагалася із Віктором Януковичем. Вона програла йому із результатом у 45,5 відсотка голосів проти 48,95 відсотка. На виборах 2014 року Тимошенко також посіла другу сходинку із результатом у 12,8 відсотка проти 54,7 відсотка у Петра Порошенка.