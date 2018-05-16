 Терорист чи контрабандист: за що на Волині засудили французького зоотехніка | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.05.2018
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Україна

Терорист чи контрабандист: за що на Волині засудили французького зоотехніка

Француза Грегуара Муто засудили в Україні до шести років тюрми. Ще два роки тому СБУ називала його небезпечним терористом. Утім, під час розгляду справи з'ясувалося, що в матеріалах слідства чимало прогалин.

Француза Грегуара Муто засудили в Україні до шести років позбавлення волі

Француза Грегуара Муто засудили в Україні до шести років позбавлення волі

У понеділок, 21 травня, ранкове засідання Любомльского районого суду Волинської області починається із традиційним запізненням. Члени колегії суддів зранку перебувають у дорадчій кімнаті, працюючи над вироком. 27-річний підсудний, зоотехнік Грегуар Муто з невеличкої комуни Нан-ле-Петі на північному сході Франції, нервово ходить туди-сюди "акваріумом" у залі суду. На вирок він чекає вже два роки.

21 травня 2016 року за 30 кілометрів звідси, на прикордонному пункті Ягодин, спецназ СБУ витягнув його з білого Renault Kangoo, поклавши обличчям в асфальт. За словами правоохоронців, тоді у багажнику авто було знайдено цілий арсенал зброї, яку Муто начебто намагався вивезти з України до Франції: п'ять автоматів Калашникова, понад п'ять тисяч набоїв, два протитанкові гранатомети з 18 зарядами, 125 кілограмів тротилу та 100 електродетонаторів.

Грегуара Муто затримали в 2016 році на кордоні України та Польщі

Грегуара Муто затримали в 2016 році на кордоні України та Польщі

За два тижні голова СБУ Василь Грицак виступив із сенсаційною заявою: українська спецслужба викрила глибоко законспіровану терористичну групу, яка планувала низку терактів у Франції напередодні та під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2016 року. За його словами, ультраправий радикал Грегуар Муто разом із спільниками планував використати зброю для одночасного підриву мостів та автобанів, офісу податкової, мусульманської мечеті та єврейської синагоги.

Тероризм - не на першому місці

За два роки звинувачення СБУ залишаються тими самими. Резюме вироку: Грегуар Муто дійсно винний в підготовці низки терактів, незаконному придбанні зброї та спробі її контрабанди в ЄС. Загалом француза засудили до шести років позбавлення волі, при чому найжорсткіше покарання призначили не за тероризм, а саме за незаконне поводження зі зброєю.

Адвокат Муто Олег Лягутко в розмові з DW зазначив, що хоч призначене покарання і значно м'якше, ніж те, на якому наполягало обвинувачення, він все одно подаватиме на апеляцію. "Жодних прямих свідчень щодо підготовки терактів немає. Є лише припущення, що така зброя могла б використовуватися для теракту, та розмови, при чому переказані свідками зі слів агента СБУ",- пояснює він свою позицію.

Поліція французького Нансі

Французьке слідство так і не знайшло ознак підготовки теракту в діях Грегуара Муто

Перші аудизаписи розмов Муто із агентом СБУ були опубліковані спецслужбою ще 2016 року. На них двоє чоловіків ламаною англійською обговорюють французьку політику й плани майбутніх "операцій". Француз, якщо вірити запису, каже про "15 цілей", "підрив машини" і "центральної податкової", а також запевняє співрозмовника, що люди під час запланованих ним акцій не постраждають. Утім, Любомльский суд врешті відмовився враховувати докази, оскільки слідство не розсекретило іншу судову постанову, яка б санкціонувала стеження за Муто.

Від самого початку не знайшло ознак підготовки теракту в діях Грегуара Муто і французьке слідство. У відповіді кореспондентові DW прокурор округу Нансі Франсуа Перен зазначив, що антитерористичне управління в Парижі ще в травні 2016 року вважало матеріали, зібрані СБУ, недостатніми для втручання у справу. Допитавши сусідів та вивчивши зв'язки Муто, слідчі в Нансі дійсно вважають його симпатиком праворадикальної партії Renouveau Français, проте розслідували справу лише як спробу контрабанди зброї.

А чи була група?

Утім, в українському суді проігнорували відповідь французької прокуратури щодо низької ймовірності підготовки терактів Грегуаром Муто. Натомість суд звернув увагу на на знайдену в помешкані зоотехніка футболку із символікою Renouveau Français та кілька кілограмів селітри, яка могла б бути як інгредієнтом для вибухівки, так і звичайним добривом.

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Начальник відділу головного слідчого управління СБУ Сергій Сізіков, який керував розслідуванням справи Муто, у розмові з кореспондентом DW визнає, що аудіозаписи так і залишилися по суті єдиним доказом проти француза. "Але навіщо тоді він розповідав про все це малознайомим людям, навіщо уточнював деталі?" - відбиває слідчий зауваження про відсутність інших доказів.

Так само лише на аудіозаписах ґрунтувалися заяви СБУ щодо розкриття "глибоко законспірованої терористичної групи". Слідство у Франції та Україні так і не змогло знайти жодних поплічників Муто, тому суд змушений був перекваліфікувати обвинувачення щодо нього з групових на більш м'які, індивідуальні.

Утім, і досі не зрозуміло, звідки незаможний французький зоотехнік взяв гроші на купівлю такої великої кількості зброї і якими силами збирався вчиняти численні теракти, якщо і справді їх готував.

Свідок мовчатиме вічно

Сам Грегуар Муто не відповідає на ці запитання: осі уже два роки він ніяк не коментує розслідування, відмовився від свідчення в суді та від інтерв'ю DW, зазначаючи, що це "не піде йому на користь".

Зброю Муто надав агент СБУ, колишній боєць Азову

"Зброю" Муто надав агент СБУ, колишній боєць "Азову"

Іншою людиною, яка могла б більше розповісти про плани француза, був агент СБУ, колишній боєць батальйону "Азов" Михайло Зубов. Із ним Муто познайомився в червні 2015 року в Маріуполі. Згідно з матеріалами слідства, француз підійшов до "азовця" просто посеред міста і запропонував волонтерську допомогу батальйону. Вже наступного дня розбалакавшись із Зубовим, він начебто поділився планами щодо боротьби із "мігрантською навалою" у Франції і спитав, де можна придбати зброю.

Муто і Зубов продовжили спілкування в шифрованих месенджерах. А на початку листопада зустрілись у Харкові, де обговорили обсяги зброї і її вартість - 16 тисяч євро. Наприкінці грудня в Харкові Муто передав Зубову перші дві тисячі євро з загальної суми, 8 січня ще один француз - Ерік Гарконе - в аеропорту "Бориспіль" передав ще одну тисячу євро. Муто і Зубов листувались ще два з половиною місяці, але в другій половині березня Зубов несподівано вирішив розповісти все СБУ. Саме з його заяви і почалося розслідування.

Усі подальші дії відбувалися під контролем спецслужб: Зубов возить Муто на полігон "Проходи", вчить стріляти з автомата й гранатомета та береться супроводжувати на кордон з Польщею, обіцяючи допомогти з місцевими прикордонниками.

У суді Михайло Зубов мав би детальніше розкрити подробиці операції. Утім минулої весни він загинув у Харкові за загадкових обставин. За версією поліції, на початку березня він задушив свою 30-річну дружину й чотирирічну доньку, а потім наклав на себе руки, зістрибнувши з даху покинутого елеватора.

Контрабандист-невдаха

Чимало українських правоохоронців, з якими DW спілкувалися останні два роки, визнають, що історія Грегуара Муто - найвідоміша їм від початку війни спроба контрабанди української зброї на Захід. Спроба невдала, але цілком імовірно, що не перша й не остання. Адже з початком конфлікту на Донбасі в 2014 році кількість непідконтрольної зброї в Україні стрімко зросла. Лише Нацполіція за останні два роки задокументувала 14 тисяч фактів незаконного обігу "вогнепалу".

Але Грегуар Муто врешті придбав в агента СБУ не справжню зброю, а підробки. Під час "контрольованої закупівлі" йому вручили заздалегідь виготовлені імітаційні засоби: з "калашникових" і гранатометів спиляли пускові механізми, бойові патрони й гранати підмінили на навчальні, а замість тротилових шашок узагалі використовувалися муляжі з тирси та клею.

Чи міг би Муто придбати і вивезти з України справжню зброю і хто саме привів його в пошуках небезпечної покупки в український добровольчий батальйон? Ані слідство, ані суд так і не знайшли відповіді на ці питання.

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