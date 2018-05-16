Терорист чи контрабандист: за що на Волині засудили французького зоотехніка

У понеділок, 21 травня, ранкове засідання Любомльского районого суду Волинської області починається із традиційним запізненням. Члени колегії суддів зранку перебувають у дорадчій кімнаті, працюючи над вироком. 27-річний підсудний, зоотехнік Грегуар Муто з невеличкої комуни Нан-ле-Петі на північному сході Франції, нервово ходить туди-сюди "акваріумом" у залі суду. На вирок він чекає вже два роки.

21 травня 2016 року за 30 кілометрів звідси, на прикордонному пункті Ягодин, спецназ СБУ витягнув його з білого Renault Kangoo, поклавши обличчям в асфальт. За словами правоохоронців, тоді у багажнику авто було знайдено цілий арсенал зброї, яку Муто начебто намагався вивезти з України до Франції: п'ять автоматів Калашникова, понад п'ять тисяч набоїв, два протитанкові гранатомети з 18 зарядами, 125 кілограмів тротилу та 100 електродетонаторів.

Грегуара Муто затримали в 2016 році на кордоні України та Польщі

За два тижні голова СБУ Василь Грицак виступив із сенсаційною заявою: українська спецслужба викрила глибоко законспіровану терористичну групу, яка планувала низку терактів у Франції напередодні та під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2016 року. За його словами, ультраправий радикал Грегуар Муто разом із спільниками планував використати зброю для одночасного підриву мостів та автобанів, офісу податкової, мусульманської мечеті та єврейської синагоги.

Тероризм - не на першому місці

За два роки звинувачення СБУ залишаються тими самими. Резюме вироку: Грегуар Муто дійсно винний в підготовці низки терактів, незаконному придбанні зброї та спробі її контрабанди в ЄС. Загалом француза засудили до шести років позбавлення волі, при чому найжорсткіше покарання призначили не за тероризм, а саме за незаконне поводження зі зброєю.

Адвокат Муто Олег Лягутко в розмові з DW зазначив, що хоч призначене покарання і значно м'якше, ніж те, на якому наполягало обвинувачення, він все одно подаватиме на апеляцію. "Жодних прямих свідчень щодо підготовки терактів немає. Є лише припущення, що така зброя могла б використовуватися для теракту, та розмови, при чому переказані свідками зі слів агента СБУ",- пояснює він свою позицію.

Французьке слідство так і не знайшло ознак підготовки теракту в діях Грегуара Муто

Перші аудизаписи розмов Муто із агентом СБУ були опубліковані спецслужбою ще 2016 року. На них двоє чоловіків ламаною англійською обговорюють французьку політику й плани майбутніх "операцій". Француз, якщо вірити запису, каже про "15 цілей", "підрив машини" і "центральної податкової", а також запевняє співрозмовника, що люди під час запланованих ним акцій не постраждають. Утім, Любомльский суд врешті відмовився враховувати докази, оскільки слідство не розсекретило іншу судову постанову, яка б санкціонувала стеження за Муто.

Від самого початку не знайшло ознак підготовки теракту в діях Грегуара Муто і французьке слідство. У відповіді кореспондентові DW прокурор округу Нансі Франсуа Перен зазначив, що антитерористичне управління в Парижі ще в травні 2016 року вважало матеріали, зібрані СБУ, недостатніми для втручання у справу. Допитавши сусідів та вивчивши зв'язки Муто, слідчі в Нансі дійсно вважають його симпатиком праворадикальної партії Renouveau Français, проте розслідували справу лише як спробу контрабанди зброї.

А чи була група?

Утім, в українському суді проігнорували відповідь французької прокуратури щодо низької ймовірності підготовки терактів Грегуаром Муто. Натомість суд звернув увагу на на знайдену в помешкані зоотехніка футболку із символікою Renouveau Français та кілька кілограмів селітри, яка могла б бути як інгредієнтом для вибухівки, так і звичайним добривом.

Начальник відділу головного слідчого управління СБУ Сергій Сізіков, який керував розслідуванням справи Муто, у розмові з кореспондентом DW визнає, що аудіозаписи так і залишилися по суті єдиним доказом проти француза. "Але навіщо тоді він розповідав про все це малознайомим людям, навіщо уточнював деталі?" - відбиває слідчий зауваження про відсутність інших доказів.

Так само лише на аудіозаписах ґрунтувалися заяви СБУ щодо розкриття "глибоко законспірованої терористичної групи". Слідство у Франції та Україні так і не змогло знайти жодних поплічників Муто, тому суд змушений був перекваліфікувати обвинувачення щодо нього з групових на більш м'які, індивідуальні.

Утім, і досі не зрозуміло, звідки незаможний французький зоотехнік взяв гроші на купівлю такої великої кількості зброї і якими силами збирався вчиняти численні теракти, якщо і справді їх готував.

Свідок мовчатиме вічно

Сам Грегуар Муто не відповідає на ці запитання: осі уже два роки він ніяк не коментує розслідування, відмовився від свідчення в суді та від інтерв'ю DW, зазначаючи, що це "не піде йому на користь".

"Зброю" Муто надав агент СБУ, колишній боєць "Азову"

Іншою людиною, яка могла б більше розповісти про плани француза, був агент СБУ, колишній боєць батальйону "Азов" Михайло Зубов. Із ним Муто познайомився в червні 2015 року в Маріуполі. Згідно з матеріалами слідства, француз підійшов до "азовця" просто посеред міста і запропонував волонтерську допомогу батальйону. Вже наступного дня розбалакавшись із Зубовим, він начебто поділився планами щодо боротьби із "мігрантською навалою" у Франції і спитав, де можна придбати зброю.

Муто і Зубов продовжили спілкування в шифрованих месенджерах. А на початку листопада зустрілись у Харкові, де обговорили обсяги зброї і її вартість - 16 тисяч євро. Наприкінці грудня в Харкові Муто передав Зубову перші дві тисячі євро з загальної суми, 8 січня ще один француз - Ерік Гарконе - в аеропорту "Бориспіль" передав ще одну тисячу євро. Муто і Зубов листувались ще два з половиною місяці, але в другій половині березня Зубов несподівано вирішив розповісти все СБУ. Саме з його заяви і почалося розслідування.

Усі подальші дії відбувалися під контролем спецслужб: Зубов возить Муто на полігон "Проходи", вчить стріляти з автомата й гранатомета та береться супроводжувати на кордон з Польщею, обіцяючи допомогти з місцевими прикордонниками.

У суді Михайло Зубов мав би детальніше розкрити подробиці операції. Утім минулої весни він загинув у Харкові за загадкових обставин. За версією поліції, на початку березня він задушив свою 30-річну дружину й чотирирічну доньку, а потім наклав на себе руки, зістрибнувши з даху покинутого елеватора.

Контрабандист-невдаха

Чимало українських правоохоронців, з якими DW спілкувалися останні два роки, визнають, що історія Грегуара Муто - найвідоміша їм від початку війни спроба контрабанди української зброї на Захід. Спроба невдала, але цілком імовірно, що не перша й не остання. Адже з початком конфлікту на Донбасі в 2014 році кількість непідконтрольної зброї в Україні стрімко зросла. Лише Нацполіція за останні два роки задокументувала 14 тисяч фактів незаконного обігу "вогнепалу".

Але Грегуар Муто врешті придбав в агента СБУ не справжню зброю, а підробки. Під час "контрольованої закупівлі" йому вручили заздалегідь виготовлені імітаційні засоби: з "калашникових" і гранатометів спиляли пускові механізми, бойові патрони й гранати підмінили на навчальні, а замість тротилових шашок узагалі використовувалися муляжі з тирси та клею.

Чи міг би Муто придбати і вивезти з України справжню зброю і хто саме привів його в пошуках небезпечної покупки в український добровольчий батальйон? Ані слідство, ані суд так і не знайшли відповіді на ці питання.