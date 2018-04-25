Терористи-смертники підірвали себе у виборчкомі Лівії

Двоє терористів-смертників підірвали себе в середу, 2 травня, у будівлі виборчої комісії Лівії в Тріполі. Внаслідок нападу загинули загалом не менше одинадцяти працівників та охоронців установи, повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни.

"Спочатку бойовики обстріляли будівлю, потім двоє з нападників підірвали себе", - зазначив один із співробітників виборчої комісії агенції dpa. За інформацією лівійських ЗМІ, поранені ще близько десятка людей, припускають, що відповідальність за напад несе "Ісламська держава" (ІД). Утім, досі таких заяв не лунало. У соцмережах публікують фото диму над будівлею виборчкому та пишуть, що кількість загиблих уже перевищила десять, офіційних підтверджень цьому ще немає.

Атакована комісія веде реєстрацію громадян для виборів, які, за сподіваннями ООН, мають відбутися до кінця року.

У Лівії зберігається хаос, який почався із повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році. Відомо, що у Лівії також діють ісламісти, пов'язані з ІД та "Аль-Каїдою". Вони переховуються зокрема у пустельних регіонах.

Нещодавно схожа атака на виборчком відбулася в Афганістані, де смертник підірвався у центрі реєстрації виборців, через що загинули десятки людей. Про свою причетність до теракту заявила “Ісламська держава”, яка є противником проведення вільних виборів у Афганістані.