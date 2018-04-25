 Терористи-смертники підірвали себе у виборчкомі Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Терористи-смертники підірвали себе у виборчкомі Лівії

Лівія сподівається провести вибори після років хаосу в державі. Терористи атакували орган, який веде реєстрацію виборців, загинули щонайменше одинадцятеро людей.

Панорама Тріполі, 2016 рік

Панорама Тріполі, 2016 рік

Двоє терористів-смертників підірвали себе в середу, 2 травня, у будівлі виборчої комісії Лівії в Тріполі. Внаслідок нападу загинули загалом не менше одинадцяти працівників та охоронців установи, повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни.

"Спочатку бойовики обстріляли будівлю, потім двоє з нападників підірвали себе", - зазначив один із співробітників виборчої комісії агенції dpa. За інформацією лівійських ЗМІ, поранені ще близько десятка людей, припускають, що відповідальність за напад несе "Ісламська держава" (ІД). Утім, досі таких заяв не лунало. У соцмережах публікують фото диму над будівлею виборчкому та пишуть, що кількість загиблих уже перевищила десять, офіційних підтверджень цьому ще немає.

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Терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей поблизу одного з центрів реєстрації виборців у центрі столиці Афганістану. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". (22.04.2018)

Президент Єгипту Абдель ас-Сісі пригрозив, що не вагатиметься із завданням ударів по терористах, де б вони не перебували. Авіаудар став відповіддю на напад ісламістів на коптів. (26.05.2017)

Атакована комісія веде реєстрацію громадян для виборів, які, за сподіваннями ООН, мають відбутися до кінця року.

У Лівії зберігається хаос, який почався із повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році.  Відомо, що у Лівії також діють ісламісти, пов'язані з ІД та "Аль-Каїдою". Вони переховуються зокрема у пустельних регіонах.

Нещодавно схожа атака на виборчком відбулася в Афганістані, де смертник підірвався у центрі реєстрації виборців, через що загинули десятки людей. Про свою причетність до теракту заявила “Ісламська держава”, яка є противником проведення вільних виборів у Афганістані.
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