 Терористичний акт у Кабулі: понад 30 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Терористичний акт у Кабулі: понад 30 загиблих

Терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей поблизу одного з центрів реєстрації виборців у центрі столиці Афганістану. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Теракт у Кабулі

Неподалік від місця нападу в Кабулі

Щонайменше 31 людина загинула, ще понад 50 осіб отримали поранення в результаті атаки терориста-смертника в столиці Афганістану. У неділю, 22 квітня, нападник підірвав себе в натовпі людей, що вишикувалися у чергу поблизу одного з центрів реєстрації виборців у Кабулі, повідомилив речник міністерства охорони здоров'я країни, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

В урядовому кварталі Кабула вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Внаслідок теракту загинули щонайменше 95 осіб, понад 150 дістали поранення. (27.01.2018)

"Талібан" взяв на себе відповідальність за три напади за добу. Водночас смертник "Ісламської держави", як стверджує це терористичне угруповання, скоїв теракт поблизу штабу НАТО в Кабулі. (24.02.2018)

Водночас у поліції міста наголосили, що мішенню нападу були саме цивільні громадяни, котрі планували отримати ID-картки, інформує агенція новин AP. Вибух був настільки потужний, що вибухова хвиля потрощила шибки вікон на віддалі кількох кілометрів від місця скоєння нападу.

Радикальний рух “Талібан” відмовився брати на себе відповідальність за вчинену атаку. Згодом про свою причетність до теракту оголосила терористична організація “Ісламська держава”. “Талібан” та ІД є противниками проведення вільних виборів в Афганістані.

Нагадаємо, за підрахунками експертів ООН, упродовж 2017 року близько 3,5 тисячі афганців стали жертвами терактів та збройних сутичок, ще близько семи тисяч мирних жителів дістали поранень.

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