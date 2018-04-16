Терористичний акт у Кабулі: понад 30 загиблих

Щонайменше 31 людина загинула, ще понад 50 осіб отримали поранення в результаті атаки терориста-смертника в столиці Афганістану. У неділю, 22 квітня, нападник підірвав себе в натовпі людей, що вишикувалися у чергу поблизу одного з центрів реєстрації виборців у Кабулі, повідомилив речник міністерства охорони здоров'я країни, передає інформагенція Reuters.

Водночас у поліції міста наголосили, що мішенню нападу були саме цивільні громадяни, котрі планували отримати ID-картки, інформує агенція новин AP. Вибух був настільки потужний, що вибухова хвиля потрощила шибки вікон на віддалі кількох кілометрів від місця скоєння нападу.

Радикальний рух “Талібан” відмовився брати на себе відповідальність за вчинену атаку. Згодом про свою причетність до теракту оголосила терористична організація “Ісламська держава”. “Талібан” та ІД є противниками проведення вільних виборів в Афганістані.

Нагадаємо, за підрахунками експертів ООН, упродовж 2017 року близько 3,5 тисячі афганців стали жертвами терактів та збройних сутичок, ще близько семи тисяч мирних жителів дістали поранень.