Територіальну суперечку Гватемали і Белізу вирішить Міжнародний суд

Під час голосування на референдумі в неділю, 15 квітня, в Гватемалі більшість громадян країни, які взяли участь в голосуванні, висловилися за те, аби передати до Міжнародного суду в Гаазі справу понад сторічного територіального диспуту з сусіднім Белізом. Його судді мають вирішити остаточну долю території площею понад 12270 квадратних кілометрів - це близько половини загальної території Белізу - і встановити кордон між двома країнами.

Рішення передати територіальну суперечку в руки суду було ухвалене 95,89 відсотками голосів тих, хто проголосував. Попри те, що 7,5 мільйонів гватемальців закликали прийти до дільниць, явка на голосуванні була низькою - близько 25 відсотків. Президент Гватемали Джиммі Моралес привітав рішення співгромадян.

Гватемала зазіхає на понад половину території Белізу ще відтоді, як ця англомовна країна була колонією Великобританії відомою під назвою Британський Гондурас. Референдум для пошуку рішення територіальних чварів двох сусідів став результатом угоди між Гватемалою і Белізом, підписаної у 2008 році, згідно з якою право вирішувати, чи передавати справу до суду, надавалося громадянам обох країн.