 Теракт у Єгипті забрав життя як мінімум двох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Теракт у Єгипті забрав життя як мінімум двох людей

Замінований автомобіль вибухнув у одному з кварталів Александрії. Поліцейський та ще одна людина загинули на місці, ще кілька осіб зазнали поранень.

Теракт у Єгипті забрав життя як мінімум двох людей

Неподалік від місця вибуху в Александрії

В єгипетському місті Александрія пролунав потужний вибух. У суботу, 24 березня, в одному з кварталів мегаполісу вибухнув замінований автомобіль, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Внаслідок інциденту загинув водій транспортного засобу та один поліцейський.

Раніше у міністерстві внутрішніх справ країни повідомляли про одного загиблого та щонайменше чотирьох поранених поліцейських, передає AP. У відомстві наголошують, що головною ціллю нападу був керівник служби безпеки Александрії. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне. Інцидент стався за два дні до проведення виборів президента Єгипту, на яких чинний президент країни Абдель-Фатах аль-Сісі балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, у лютому цього року силовики та армія Єгипту розпочали потужну антитерористичну операцію на Сінайському півострові. Операція проводилася у відповідь на серію терактів, скоєних торік. Упродовж 2017 року в Єгипті від терактів загинули сотні людей. У листопаді внаслідок атаки терористів на мечеть на Сінайському півострові загинули 311 осіб.
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