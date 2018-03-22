 Теракт у Франції: слідчі знайшли в супермаркеті саморобну вибухівку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Теракт у Франції: слідчі знайшли в супермаркеті саморобну вибухівку

Правоохоронці, що розслідують стрілянину із захопленням заручників у супермаркеті французького міста Треб, виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої. У справі з'явилося двоє затриманих.

Поліція біля супермаркету в Требі, де стався напад

Поліція біля супермаркету в Требі, де стався напад

Французькі слідчі у суботу, 24 березня, виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників. Крім того, як повідомляє агенція dpa з посиланням на судові кола, на місці злочину виявили пістолет і мисливський ніж.

Також французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв'язок з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.

Двоє затриманих

У ніч на суботу правоохоронці затримали неповнолітнього друга нападника. Як повідомив очільник прокуратури Парижа з боротьби з тероризмом Франсуа Молен, слідчі, зокрема, намагаються з'ясувати, чи діяв нападник самостійно. Яка суть пред'явлених звинувачень затриманому підлітку, також невідомо.

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Поблизу міста Каркасон на півдні Франції були захоплені заручники в одному з супермаркетів. Підозрюваного нападника вбито під час спецоперації поліції. (23.03.2018)

Раніше в п'ятницю, 23 березня, під варту взяли жінку з оточення терориста.

Нагадаємо,  23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника опинилися восьмеро осіб. Пізніше його застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук в його квартирі в Каркасоні. Унаслідок нападу загинули загалом чотири людини.
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