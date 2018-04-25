Теракт у Нігерії: десятки загиблих внаслідок вибухів біля мечеті

Десятки людей загинули в місті Мубі на північному сході Нігерії у вівторок, 1 травня, внаслідок подвійного терористичного акту. За даними нігерійської поліції, спочатку один терорист-самогубця підірвав себе всередині мечеті, а другий підірвався за 200 метрів від культової споруди, коли з неї почали тікати відвідувачі. За різними даними, внаслідок вибухів загинули від 24 до понад 40 осіб. Схожий теракт вже стався у Мубі у листопаді 2017 року.

Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за терористичний акт, проте схожі теракти в цьому регіоні неодноразово організовувало ісламістське угруповання"Боко Харам", яке пов'язане з "Ісламською державою". Місто Мубі перебувало під контролем ісламістів у 2014 році, проте на початку 2015 року нігерійські військові відновили свій контроль над цією місцевістю.

Нагадаємо, що бойовики "Боко Харам" з 2009 року ведуть терористичну діяльність на північному сході Нігерії, а також у сусідніх Чаді, Нігері та Камеруні. Їхніми жертвами за цей час стали десятки тисяч людей, приблизно 2,5 мільйона осіб стали біженцями.