Теракт у Нігерії: десятки загиблих внаслідок вибухів біля мечеті

Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи.
Десятки людей загинули в місті Мубі на північному сході Нігерії у вівторок, 1 травня, внаслідок подвійного терористичного акту. За даними нігерійської поліції, спочатку один терорист-самогубця підірвав себе всередині мечеті, а другий підірвався за 200 метрів від культової споруди, коли з неї почали тікати відвідувачі. За різними даними, внаслідок вибухів загинули від 24 до понад 40 осіб. Схожий теракт вже стався у Мубі у листопаді 2017 року.
Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за терористичний акт, проте схожі теракти в цьому регіоні неодноразово організовувало ісламістське угруповання"Боко Харам", яке пов'язане з "Ісламською державою". Місто Мубі перебувало під контролем ісламістів у 2014 році, проте на початку 2015 року нігерійські військові відновили свій контроль над цією місцевістю.
Нагадаємо, що бойовики "Боко Харам" з 2009 року ведуть терористичну діяльність на північному сході Нігерії, а також у сусідніх Чаді, Нігері та Камеруні. Їхніми жертвами за цей час стали десятки тисяч людей, приблизно 2,5 мільйона осіб стали біженцями.
Понад тисячу дітей було викрадено бойовиками "Боко Харам" з 2013 року в Нігерії, заявили в ЮНІСЕФ. Крім того, було вбито майже 2300 вчителів і зруйновано майже півтори тисячі шкіл. (13.04.2018)
Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення. (02.04.2018)