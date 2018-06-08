Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих

Через вибух, який влаштував терорист-смертник у столиці Афганістану Кабулі у понеділок, 11 червня, загинули 12 людей, ще щонайменше 31 особа дістала поранень. Терорист-смертник підірвав себе біля входу в міністерство сільського господарства та розвитку на заході столиці країни, повідомив речник уряду. Атака відбулась у другій половині дня, коли співробітники залишали офіс, додає Reuters.

"Серед жертв - жінки, діти та працівники міністерства", - повідомив представник міністерства внутрішніх справ країни. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", передає його інформагенція Amaq.

На території країни активні бойовики, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані екстремістами скоєна низка атак з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади терористів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб. 9 червня внаслідок терористичного нападу на конференцію улемів - ісламських богословів - загинуло 14 осіб.

Нагадаємо, 9 червня бойовики "Талібану" оголосили про перше перемир'я в Афганістані з 2001 року. Таким чином вони відповіли на одностороннє оголошення перемир'я президентом Ашрафом Гані, яке він зробив двома днями раніше. "Ісламська держава" не заявляла про участь у премир'ї. Оголошене бойовиками припинення вогню триватиме лише три дні, натомість Гані говорив про перемир'я тривалістю з 12 до 19 червня.