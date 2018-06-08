 Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2018

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Економіка

Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих

Терорист-смертник підірвав себе у столиці Афганістану, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей. Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

В Кабулі скоєно терористичну атаку під час перемир'я із Талібаном (архівне фото)

В Кабулі скоєно терористичну атаку під час перемир'я із "Талібаном" (архівне фото)

Через вибух, який влаштував терорист-смертник у столиці Афганістану Кабулі у понеділок, 11 червня, загинули 12 людей, ще щонайменше 31 особа дістала поранень. Терорист-смертник підірвав себе біля входу в міністерство сільського господарства та розвитку на заході столиці країни, повідомив речник уряду. Атака відбулась у другій половині дня, коли співробітники залишали офіс, додає Reuters.

"Серед жертв - жінки, діти та працівники міністерства", - повідомив представник міністерства внутрішніх справ країни. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", передає його інформагенція Amaq.

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Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про режим припинення вогню у протистоянні з талібами з 12 до 20 червня. Утім, боротьба з іншими збройними угрупованнями триватиме. (07.06.2018)

Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада. (09.06.2018)

На території країни активні бойовики, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані екстремістами скоєна низка атак з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади терористів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб. 9 червня внаслідок терористичного нападу на конференцію улемів - ісламських богословів - загинуло 14 осіб.

Нагадаємо, 9 червня бойовики "Талібану" оголосили про перше перемир'я в Афганістані з 2001 року. Таким чином вони відповіли на одностороннє оголошення перемир'я президентом Ашрафом Гані, яке він зробив двома днями раніше. "Ісламська держава" не заявляла про участь у премир'ї. Оголошене бойовиками припинення вогню триватиме лише три дні, натомість Гані говорив про перемир'я тривалістю з 12 до 19 червня.

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Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

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Відомо також про не менше 112 поранених, які перебувають у лікарнях. Відповідальність за напад у Кабулі взяла на себе ІД.

Докладно

В Кабулі скоєно терористичну атаку під час перемир'я із Талібаном (архівне фото)

Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих

Терорист-смертник підірвав себе у столиці Афганістану. Внаслідок цього загинули щонайменше 12 людей. 

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