 Теракт у Кабулі: кількість жертв перевалила за півсотні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Теракт у Кабулі: кількість жертв перевалила за півсотні

Відомо також про не менше 112 поранених, які перебувають у лікарнях. Відповідальність за напад у Кабулі взяла на себе ІД.

На місці теракту в Кабулі

На місці теракту в Кабулі

Кількість жертв теракту в Кабулі сягнула щонайменше 52 осіб, повідомляє ввечері неділі, 22 квітня, міністерство охорони здоров'я Афганістану. Серед загиблих - 21 жінка та п'ятеро дітей. Також відомо про як мінімум 112 поранених, які доправлені до місцевих лікарень. Відповідальність за напад перед довгоочікуваними парламентськими виборами взяла на себе "Ісламська держава" (ІД), зазначає агенція Reuters.

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В Афганістані запропонували "Талібану" припинити багаторічну ворожнечу. Ісламісти ще не відреагували на пропозиції президента Гані. (28.02.2018)

"Талібан" взяв на себе відповідальність за три напади за добу. Водночас смертник "Ісламської держави", як стверджує це терористичне угруповання, скоїв теракт поблизу штабу НАТО в Кабулі. (24.02.2018)

Мішенню нападу терориста-смертника був один із центрів реєстрації виборців у Кабулі. Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що теракт "не відверне нас від наших цілей та не послабить національний демократичний процес".

Вибори до парламенту центральноазійської країни заплановані на жовтень після кількох перенесень терміну. Попередження, що бойовики-ісламісти намагатимуться зірвати виборчий процес, лунали вже не раз, влада обіцяє посилювати заходи безпеки. Якщо реєстрацію виборців вчасно не закінчать, вибори доведеться знову відкласти.

Цього ж дня на півночі країни розірвалася придорожня міна поблизу реєстраційного центру. Загинули шість осіб, ще троє - поранені. Поки інформації про зв'язок цього інциденту з терактом у Кабулі немає.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії

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Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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