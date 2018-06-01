Теракт проти богословів у Кабулі: понад 10 загиблих

Не менше 14 осіб, серед яких семеро релігійних діячів та четверо співробітників служби безпеки, загинули внаслідок терористичного нападу в понеділок, 4 червня, на конференцію улемів - ісламських богословів - в Кабулі. Про це пише у своєму Twitter директор місцевого телеканалу TOLO news Лотфулла Наджафізада.

За його даними, троє вбитих досі не ідентифіковані, ще 17 людей поранені. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Інформаційні агенції з посиланням на поліцію повідомляють про сімох-вісьмох загиблих.

Теракт вчинено проти антивоєнного зібрання більш ніж двох тисяч богословів з Афганістану. Вони якраз залишали розташований поруч з політехнічним інститутом намет Лойя Джирга (ради старійшин країни), коли смертник підірвав себе. Релігійні діячи винесли фетву - незобов'язальне, проте авторитетне рішення фахівців з юридичних питань на основі ісламу та ісламського права, - у якій назвали гріховними теракти та закликали ворогуючі сторони в Афганістані сісти за стіл переговорів, зазначає агентство "Інтерфакс".

"Талібан" заявив, що не має стосунку до нападу. Відповідальність за атаку на себе ще ніхто не взяв, повідомляє агентство AFP.

На території країни активні бойовики, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані скоєна ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади терористів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб.