Теракт проти богословів у Кабулі: понад 10 загиблих

Не менше 14 осіб, серед яких семеро релігійних діячів та четверо співробітників служби безпеки, загинули внаслідок терористичного нападу в понеділок, 4 червня, на конференцію улемів - ісламських богословів - в Кабулі. Про це пише у своєму Twitter директор місцевого телеканалу TOLO news Лотфулла Наджафізада.
За його даними, троє вбитих досі не ідентифіковані, ще 17 людей поранені. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Інформаційні агенції з посиланням на поліцію повідомляють про сімох-вісьмох загиблих.
Теракт вчинено проти антивоєнного зібрання більш ніж двох тисяч богословів з Афганістану. Вони якраз залишали розташований поруч з політехнічним інститутом намет Лойя Джирга (ради старійшин країни), коли смертник підірвав себе. Релігійні діячи винесли фетву - незобов'язальне, проте авторитетне рішення фахівців з юридичних питань на основі ісламу та ісламського права, - у якій назвали гріховними теракти та закликали ворогуючі сторони в Афганістані сісти за стіл переговорів, зазначає агентство "Інтерфакс".
"Талібан" заявив, що не має стосунку до нападу. Відповідальність за атаку на себе ще ніхто не взяв, повідомляє агентство AFP.
На території країни активні бойовики, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані скоєна ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади терористів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк