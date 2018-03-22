 Теракт на півдні Франції: ще один загиблий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Теракт на півдні Франції: ще один загиблий

Внаслідок тяжких поранень помер поліцейський, який добровільно обміняв себе на заручників, захоплених терористом у супермаркеті на півдні Франції.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (Reuters/La Vie à Trèbes)

Під час захоплення заручників у супермаркеті в місті Треб на південному заході Франції вбиті четверо людей, ще 15 осіб постраждали. У ніч на суботу, 24 березня, помер поліцейський, який перебував у тяжкому стані після поранень під час інциденту. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Жерар Коломб.

Поліцейському Арно Бельтраму було 45 років. Він добровільно обміняв себе на заручників, яких захопив у супермаркеті чоловік-вихідець з Марокко. З невідомих причин терорист вистрілив у поліцейського, коли вони були у супермаркеті сам-на-сам, після чого поліція штурмувала будівлю.

У тяжкому стані після атаки залишається ще одна особа, повідомляє AFP. "Наша країна сьогодні постраждала від терористичної атаки", - заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю після засідання кризового штабу у міністерстві внутрішніх справ у Парижі. Він повідомив, що на даний час перевіряється заява ісламістського угрупування "Ісламська держава", яка взяла на себе відповідальність за напад.

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Поблизу міста Каркасон на півдні Франції були захоплені заручники в одному з супермаркетів. Підозрюваного нападника вбито під час спецоперації поліції. (23.03.2018)

Під час проведення спецоперації антитерористичним підрозділом французької поліції на півдні Франції було затримати трьох чоловіків та 16-річну дівчину. Правоохоронці виявили також лабораторію для виготовлення вибухівки. (10.02.2017)

Слова скорботи і підтримки після теракту на півдні Франції

Глава Європейської Ради Дональд Туск на прес-конференції після саміту ЄС висловив солідарність з Францією та її народом. Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також висловив співчуття і підтримку французам. На Ейфелевій вежі ввечері у пам'ять про загиблих було вимкнено освітлення, повідомила в своєму мікроблозі в Twitter мерка Парижа Анна Хідальго.

Співчуття рідним і близьким жертв теракту висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). За словами міністра, Німеччина жорстко засуджує злочин на півдні Франції та сумує разом з родичами загиблих. "Ми і надалі рішуче боротимемось проти підлих актів насильства, яке використовує релігію зі злочинною метою", - заявив Маас.

Що сталося

Нагадаємо, раніше в п'ятницю виходець із Марокко відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника опинились восьмеро осіб. Пізніше його застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук в його квартирі в Каркасоні.
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