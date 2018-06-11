 Теракти в Афганістані: щонайменше 33 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Теракти в Афганістані: щонайменше 33 загиблих

Унаслідок трьох терористичних нападів у трьох афганських провінціях загинуло щонайменше 33 особи. Атаки сталися перед початком оголошеного перемир'я.

Афганістан

Щонайменше 33 людини загинули внаслідок трьох терористичних нападів у Афганістані. Атаки було скоєно в понеділок, 11 червня. Лише від вибуху бомби поблизу міністерства сільського господарства та розвитку в Кабулі загинуло щонайменше 12 осіб. За даними представників міністерства охорони здоров'я Афганістану, ще 31 людина отримала поранення внаслідок цієї атаки терориста-смертника, передає інформагенція AFP. Напад було здійснено у другій половині дня, коли співробітники залишали офіс. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Цього ж дня у північній афганській провінції Кундуз бойовики радикального руху "Талібан" вчинили напад на один з контрольно-пропускних пунктів, повідомляє інформагенство dpa. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 15 силовиків - 10 військових та 5 поліцейських.

Ще одну атаку зафіксовано в південно-східній провінції Газні. Тут унаслідок вибуху закладеної на вулиці міни втратили життя шестеро цивільних, ще троє отримали поранення. За словами речника губернатора цієї провінції, відповідальність за вибух лежить на талібах.

Усі три атаки було скоєно за кілька днів до початку оголошеного президентом Афганістану Ашрафом Гані  перемир'я. Вперше за більш ніж 17 років до нього приєднався й "Талібан".Оголошене талібами припинення вогню триватиме лише три дні, натомість Гані говорив про перемир'я тривалістю з 12 до 19 червня.

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