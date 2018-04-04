 Тарифне протистояння: США оприлюднили нові мита проти КНР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Тарифне протистояння: США оприлюднили нові мита проти КНР

Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів, обсяг торгівлі якими становить 50 мільярдів доларів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок, 3 квітня, висунула пропозицію накласти 25-відсоткові мита на імпорт товарів з Китаю, обсяг торгівлі якими загалом становить 50 мільярдів доларів. Загалом у списку 1300 китайських товарів, пише інформагенція AP. Однак до набуття чинності можливими новими тарифами у американських компаній буде можливість пролобіювати видалення зі списку частини товарів.

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У свою чергу, Китай уранці в середу, 4 квітня, заявив, що вдасться до заходів у відповідь. Міністерство торгівлі КНР "різко засуджує та твердо протистоїть" запропонованим новим тарифам. "Ми підготуємо рівноцінні заходи проти американських продуктів з таким самим масштабом", - заявив речник китайського міністерства в офіційному коментарі інформагенції "Сіньхуа".

Як повідомлялося, днем раніше у відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Наприклад, фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок.

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Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь. 

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