Тарифне протистояння: США оприлюднили нові мита проти КНР

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок, 3 квітня, висунула пропозицію накласти 25-відсоткові мита на імпорт товарів з Китаю, обсяг торгівлі якими загалом становить 50 мільярдів доларів. Загалом у списку 1300 китайських товарів, пише інформагенція AP. Однак до набуття чинності можливими новими тарифами у американських компаній буде можливість пролобіювати видалення зі списку частини товарів.

У свою чергу, Китай уранці в середу, 4 квітня, заявив, що вдасться до заходів у відповідь. Міністерство торгівлі КНР "різко засуджує та твердо протистоїть" запропонованим новим тарифам. "Ми підготуємо рівноцінні заходи проти американських продуктів з таким самим масштабом", - заявив речник китайського міністерства в офіційному коментарі інформагенції "Сіньхуа".

Як повідомлялося, днем раніше у відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Наприклад, фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Запровадження тарифів з боку США було, зокрема, спрямоване проти політики Китаю, згідно з якою американські компанії повинні розкривати свої технології, якщо вони хочуть увійти на китайський ринок.