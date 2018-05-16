Так німецькі водії проходять "тест на ідіота" (відео)

Поки в Україні розмірковують над запровадженням обов’язкового медико-психологічного тестування водіїв, у Німеччині така практика існує вже давно. На медико-психологічну експертизу або так званий "ідіотен-тест" у Німеччині відправляють тих, кого вже не вперше піймали за кермом напідпитку, або якщо водій перевищив максимально допустиму норму штрафних пунктів - 8. Для такої кількості може бути достатньо лише кількох порушень. Приміром, проїзд на червоний - це 3 штрафних очки, а обгін на пішохідному переході - 4. Дивіться у відео, як це працює.





