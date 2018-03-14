 Таксі-безпілотник Uber збив жінку у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Таксі-безпілотник Uber збив жінку у США

Автомобіль компанії Uber з автономною системою керування на смерть збив жінку в Аризоні. Компанія призупинила тестування самокерованих автомобілів у США та Канаді.

Uber

У США автомобіль таксі-сервісу Uber з автономною системою керування збив жінку, повідомив Uber у понеділок, 18 березня. За повідомленням поліції, жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом у ніч з неділі на понеділок, пише агенція AP.

Постраждала померла в лікарні від отриманих травм. Нещасний випадок стався в одному з районів міста Фінікс, що в штаті Аризона, США. Це перший фатальний випадок, спричинений самокерованим транспортним засобом. Зазначається, що автомобіль їхав на автопілоті, оператор перебував за кермом.

Uber повідомляє, що тести самокерованих авто, які проводились в Фініксі, Пітсбургу, Сан-Франциско і Торонто, наразі скасовані. Голова Uber Дара Хосровшахі у мікроблозі Twitter висловив співчуття і запевнив, що компанія всіляко співпрацює з правоохоронцями у розслідуванні інциденту, інформує AP.
Дивитись відео 00:56

У Сінгапурі випробовують безпілотне таксі (25.08.2016)

DW.COM

На тлі "дизельного скандалу" найбільший європейський автоконцерн Volkswagen змінює свою стратегію розвитку. Як оголосило у четвер його керівництво, ставку буде зроблено на технології майбутнього. (28.04.2016)

У низці американських штатів проводять розслідування факту приховування компанією Uber історії зі зламом бази даних клієнтів. У Великобританії сервісу погрожують штрафами. (23.11.2017)

 

Аудіо й відео до теми

У Сінгапурі випробовують безпілотне таксі (25.08.2016)  

Також за темою

Fliegendes Auto Flugauto

UberAir: Uber та NASA хочуть створити сервіс летючих таксі 09.11.2017

Летюче електротаксі? Перші з них покажуть у 2020 році, прогнозує топ-менеджер Uber. Ця компанія та NASA підписали угоду про співпрацю і розповіли про амбітні плани.

Докладно

Правоохоронці у Солсбері

ЄС без ентузіазму захищає Великобританію від Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. 

Indien Artificial Intelligence (AI) Day von Intel (Getty Images/AFP/M. Kiran)

Штучний інтелект наступає на ринок праці

Для аналізу викликів, пов'язаних з комп'ютеризацією, у Відомстві федерального канцлера створили "цифровий" підрозділ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  