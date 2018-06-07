 Сі Цзіньпін і Путін заявили про зміцнення зв′язків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Сі Цзіньпін і Путін заявили про зміцнення зв'язків

Китайський лідер вручив Володимиру Путіну орден Дружби. Сторони домовилися поглиблювати взаємодію.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Росія і Китай домовилися нарощувати взаємодію в міжнародній сфері. Про це йдеться в спільній заяві РФ і КНР за підсумками переговорів лідерів двох країн Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Пекіні у п'ятницю, 8 червня. "Ми зійшлися на тому, що нині піднімає голову торговельний протекціонізм(…) У цих умовах Китай і Росія активно розвивають сполучення будівництва "Одного поясу - одного шляху" і Євразійського економічного союзу", - підкреслили лідери двох країн. 

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Вашингтон і Пекін наблизилися до вирішення торговельної суперечки, узгодивши окремі дражливі питання. Відповідну заяву поширено в суботу. (19.05.2018)

В Китаї внесли до конституції зміни, що скасували десятирічне обмеження на обіймання посади глави держави. Тепер голова КНР Сі Цзіньпін, який мав піти у відставку в 2023 році, зможе залишатися на посаді довічно. (11.03.2018)

Очільник комуністичного Китаю вважає недостатній контроль за інтернетом загрозою економічній безпеці. Він виступив за посилення державного втручання. (21.04.2018)

У Брюсселі називають рішення США запровадити високі ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС протекціонізмом. Євросоюз готується захищатися. (31.05.2018)

Москва і Пекін продовжать виступати за багатополярний світ і "проти прийнятих в обхід РБ ООН односторонніх економічних санкцій, а також проти шантажу і тиску, що порушують принципи справедливої ​​і чесної конкуренції та завдають шкоди світовій економіці", йдеться в документі. 

Китайська сторона вручила Путіну орден Дружби Китайської Народної Республіки. Президент РФ висловив сподівання, що до кінця року російсько-китайський товарообіг сягне 100 мільярдів доларів. За підсумками минулого року товарообіг між Росією і КНР становив 87 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, "Один пояс - один шлях" - ініціатива Сі Цзіньпіна, запропонована у 2010 році, що включає розбудову транспортних шляхів для швидшого постачання китайських товарів на світові ринки. Вартість проекту становить близько 1 трильйона доларів. Проект має охопити 60 країн світу і ставить за мету поєднати морський та суходільний "шовкові шляхи". До останнього мають увійти три економічні коридори, які простягнуться через Євразію від Китаю. Північний - через Центральну Азію, Росію та Європу, центральний - через Західну Азію, Перську затоку та Середземне море, південний - через Південну та Південно-Східну Азію, а також Індійський океан. Морський шлях має створити єдиний коридор з Китаю до Європи через Південнокитайське море та Індійський океан. Критики називають проект спробою значно посилити позиції Китаю на міжнародній арені.

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