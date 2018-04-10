США і РФ у РБ ООН заблокували резолюції одне одного щодо Сирії

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) не змогла ухвалити рішення щодо розслідування хімічних атак в Сирії. Під час засідання органу ввечері у вівторок, 10 квітня, Росія наклала вето на проект резолюції, запропонований США.

За її ухвалення проголосували дванадцять країн-учасниць РБ ООН, проти, окрім Росії, виступила Болівія, а Китай під час голосування утримався. Для ухвалення резолюції необхідно було не лише більшість голосів членів Ради Безпеки, але і відсутність вето з боку постійних членів - Росії, Китаю, Франції, Великої Британії та США.

Представниця США у РБ ООН заявила, що ухвалення резолюції США було щонайменшим, що РБ ООН могла зробити. "Історія зафіксує, що в цей день Росія вирішила захищати монстра, а не сирійський народ", - заявила постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі, інформує агенція Reuters.

Росія своєю чергою запропонувала свій варіант резолюції щодо Сирії. Однак він також не набрав необхідних мінімальних дев'яти голосів. За його ухвалення висловилися шість членів РБ, ще сім країн проголосували проти, включно зі США. Також РБ ООН не підтримала другий російський варіант резолюції, яким пропонувалось відправити місію Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для розслідування в Думу. Після цього постійний представник Росії в РБ ООН Василь Небензя закликав Вашингтон утриматися від активних дій в Сирії.

Російський проект резолюції вимагав від фахівців з розслідування можливого застосування хімічної зброї надавати звіти в РБ ООН. Крім того, в російському проекті інцидент в Думі названий "ймовірним", в той час як США розцінюють подію як напад із застосуванням хімічної зброї. У свою чергу, в резолюції США була відсутня інформація про звіти в РБ ООН під час розслідування і визначення винної сторони.

Нагадаємо, раніше гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією Держдепу США, жертвами стали щонайменше 85 осіб. МЗС РФ і сирійське інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.

9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення щодо хіматаки в Думі. У США покладають відповідальність за можливу хімічну атаку на сили президента Сирії Башара Асада. 10 квітня президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" сирійського правителя Башара Асада.