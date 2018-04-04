 США і Росія у Раді Безпеки ООН традиційно посперечались через Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

США і Росія у Раді Безпеки ООН традиційно посперечались через Сирію

США закликали Раду Безпеки ООН провести розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума. Росія наполягає, що цей інцидент є постановочним.

Радбез ООН хоче провести розслідування хімічних атак в Сирії

Радбез ООН хоче провести розслідування хімічних атак в Сирії

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) розглядає можливість винесення на голосування у вівторок, 10 квітня, проекту резолюції щодо механізму розслідування хімічних атак в Сирії. Проект документу був запропонований Сполученими Штатами Америки напередодні, 9 квітня.

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі закликала представників інших країн-членів Ради Безпеки ООН підтримати проект резолюції. Утім, постійний представник Росії в цьому органі Василь Небензя заявив, що документ містить "неприйнятні елементи". За його словами, інформація про хіматаку в Думі не підтверджена і інцидент є постановочним. "Жоден місцевий житель не підтвердив факту хімічної атаки", - відзначив Небензя, слова якого наводить агенція "Інтерфакс". Він також заявив, заяви про атаку в Думі можуть бути спробою переключити увагу громадськості зі "справи Скрипалів".

Під час засідання Ради Безпеки ООН відбулась гаряче обговорення ситуації в Сирії. Зокрема, Ніккі Хейлі закликала вжити заходів щодо винних у хімічній атаці, попередивши, що США готові дати відповідь на неї разом з ООН або без неї. "Ми дійшли того моменту, коли світ повинен побачити справедливість", - наголосила вона.

Своєю чергою Василь Небензя закликав звернути уваги на "співпадіння", яке, за його словами, полягає у тому, що "хімічна провокація" у Думі відбулась одразу після того, як США вирішили скликати на 9 квітня експертні консультації у Раді Безпеки ООН з приводу свого проекту резолюції щодо розслідування хімічних атак у Сирії. Він попередив, що військові дії США у Сирії матимуть "серйозні наслідки". Крім того, він також закликав Ніккі Хейлі не називати російську владу "режимом" та пообіцяв, що наступного разу, коли російскьий уряд буде названо режимом, він буде змушений перервати засідання Ради Безпеки ООН.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих 24-48 годин його адміністрація ухвалить швидке та "важливе" рішення щодо хіматаки в Думі. У США покладають відповідальність за можливу хімічну атаку на сили президента Сирії Башара Асада.

DW.COM

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться. (08.04.2018)

У відповідь на можливу хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті США не виключають застосування військової сили проти сирійського правителя Башара Асада, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (09.04.2018)

Проект резолюції вимагає дев’яти голосів та відсутності вето з боку п'яти постійних членів РБ ООН - Великобританії, Китаю, Франції, Росії та США. У минулому Росія 11 разів використовувала право вето під час голосувань щодо Сирії у Раді Безпеки ООН, повідомляє агенція AFP.

Як повідомлялося, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти. За інформацією бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. МЗС РФ і сирійське державне інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією.
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