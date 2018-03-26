 США і Китай залишаються основними торговельними партнерами ЄС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2018
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Економіка

США і Китай залишаються основними торговельними партнерами ЄС

На США і Китай 2017 року припала майже третина торговельного обороту ЄС, повідомив Євростат. Також важливими торговельними партнерами ЄС є Швейцарія та Росія.

США і Китай - найбільші торговельні партнери ЄС

США і Китай - найбільші торговельні партнери ЄС

Сполучені Штати Америки та Китай залишаються основними зовнішньоторговельними партнерами Європейського Союзу. За даними Євростату, оприлюдненими у понеділок, 26 березня, на ці дві країни у 2017 році припала майже третина торговельного обороту ЄС.

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Рішення Трампа накласти високі мита є великим викликом для світової економіки і змушує кожну країну вирішити, чи хоче вона співпрацювати з іншими, чи діяти самотужки, важає економічний оглядач DW Генрік Беме. (23.03.2018)

Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн. (22.03.2018)

На першому місці серед торговельних партнерів Євросоюзу - США. Обсяг торгівлі між ЄС та США, включаючи експорт та імпорт, за підсумками 2017 року склав 631 мільярд євро, що становить 16,9 відсотка у загальній структурі зовнішньої торгівлі ЄС. Порівняно з попереднім роком частка США у зовнішній торгівлі блоку дещо знизилась - у 2016 році вона складала близько 18 відсотків, інформує агенція dpa.

Обсяг торгівлі з Китаєм торік склав 573 мільярди євро або 15,3 відсотка від усього зовнішньоторговельного обороту ЄС. У 2016 році частка КНР у структурі зовнішньої торгівлі ЄС складала 15 відсотків.

Іншими ключовими торговельними партнерами ЄС у 2017 році були Швейцарія (261 мільярд євро або 7 відсотків від загального обсягу торгівлі ЄС), Росія (231 мільярд або 6,2 відсотка), Туреччина (154 мільярди або 4,1 відсотка) та Японія (129 мільярдів або 3,5 відсотка).

  • Система швидкого повідомлення в дії (picture-alliance/dpa/L. Dubrule)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Сигнал тривоги й наслідки

    Ще з 2004 року країни ЄС повідомляють одна одну через швидку систему оповіщення, якщо десь у ЄС або ще трьох інших країнах - Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії - виявляють небезпечну продукцію. У 2017 в усій Європі було зафіксовано майже чотири тисячі випадків відкликання товарів, зупинення продажів або імпорту, повідомили в Єврокомісії. Майже аналогічні масштаби були і в 2016 році.

  • Фабрика іграшок у китайському Шенчьжені (picture alliance/dpa)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Небезпека в дитячій кімнаті

    Найбільша небезпека загрожує дітям, адже іграшки - серед товарів, які у ЄС вилучаються найчастіше. Майже кожне третє повідомлення про небезпечну продукцію (29 відсотків) стосується іграшок, кожне п'яте - автомобілів (20 відсотків), не рідкість - і небезпечний одяг (12 відсотків).

  • Спінери можуть бути небезпечними

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Спінер: не такий вже й невинний

    Серед небезпечних іграшок - популярні нині серед дітей спінери. Вони можуть містити отруйні хімікати або батерейки, які, у випадку, коли діти їх проковтнуть, загрожують опіками стравоходу і кишківника.

  • У 28 відсотках випадків повідомлень існував ризик поранення (picture-alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Від поранень до задихання

    Не завжди небезпеку можна оминути, зауважують у Єврокомісії. Серед ризиків, які становили шкідливі товари, найпоширенішим був ризик поранення - у 28 відсотках випадків. На другому місці - 22 відсотки - хімічні загрози, а також небезпека задухи внаслідок проковтування предметів.

  • Виробництво іграшок в Китаї (picture-alliance/ dpa)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Made in China

    Понад половина низькоякісної продукції торік надійшла з Китаю, так само, як і у 2016 році. Цікаво, що небезпечних товарів європейського походження у 2017 році в системі оповіщення зафіксували 26 відсотків.

  • Пошкоджений Samsung Galaxy Note 7 (picture-alliance/AP Photo/A. Zuis)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Спіймали на гарячому

    Одним із найбільш промовистих прикладів того, наскільки корисною може бути швидка система оповіщення в ЄС, Єврокомісія називає ситуацію із смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Після кількох повідомлень у ЗМІ про ризик опіків, спричинених смартфоном, країни ЄС швидко обмінялися даними в системі та визначили цей товар як небезпечний. Це призвело до масового вилучення його з крамниць.

  • Німецький супермаркет (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Німці - найпильніші у ЄС

    Найбільше повідомлень про небезпечні продукти надійшло до європейської системи з Німеччини - близько 350 за рік. Це можна пояснити, серед іншого, значними обсягами німецького ринку, а також кількістю імпортованої продукції й досвідченістю контролерів, сказали в Єврокомісії.

  • Сортувальна станція Deutsche Post в Нюрнберзі (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Online-торгівля: шлюз для неліквіду?

    Великою проблемою в Єврокомісії вважають те, що споживачі дедалі частіше купують товари через інтернет безпосередньо у третіх країнах. При таких купівлях важко пересвідчитися, наскільки замовлені товари відповідають стандартам ЄС.

  • Купівля в інтернеті (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Діалог з онлайн-крамницями

    Між тим Єврокомісія веде переговори з такими онлайн-мережами, як Amazon, Ebay та китайським Alibaba або німецьким Otto. Вона закликає їх взяти на себе добровільні зобов'язання, що виходять за рамки законодавчих приписів. Приміром, дозволити підприємствам перевіряти, які товари потрапили до списку небезпечних, і повідомляти про це постачальників.

    Автор: Інза Вреде, Ганна Бєднова


DW.COM

Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

Для захисту споживачів у ЄС запроваджено систему швидкого оповіщення про небезпечні товари. І вона дійсно працює: лише у 2017 році до неї надійшло 2200 повідомлень. Наслідки не забарилися. (13.03.2018)  

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