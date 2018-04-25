США і Китай вітають поступ у відносинах Сеула та Пхеньяна

Лідери низки держав світу вже позитивно прокоментували результати саміту, на якому північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися про повне ядерне роззброєння та офіційне завершення війни на півострові. Президент США Дональд Трамп назвав спільну заяву "історичною", однак висловив і обережний сумнів у подальшому поступі мирного процесу. "Після гнівного року запусків ракет і ядерних випробувань відбувається історична зустріч між Північною та Південною Кореєю. Відбуваються хороші речі, але час покаже", - написав Трамп у Twitter.

Схожа заява пролунала і від прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Він назвав домовленості Сеула та Пхеньяна "позитивним кроком до ефективного вирішення різноманітних питань довкола Північної Кореї", однак також висловив обережність в оцінках. "Ми дуже сподіваємося, що Північна Корея вдасться до конкретних дій через цю зустріч і саміт між США та КНДР", - зазначив Абе.

Пекін також висловив сподівання, що усі сторони скористаються імпульсом до діалогу та зможуть спільно розвивати процес політичного вирішення проблеми Корейського півострова, йдеться у заяві МЗС Китаю.

Росія позитивно відзначила розвиток відносин між двома Кореями зазначивши, що "бажання дійти згоди спостерігається з обох боків". Москва вітатиме будь-які подальші зустрічі, спрямовані на подолання кризи довкола Корейського півострова, зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков у розмові з журналістами.

Як повідомлялося, КНДР і Південна Корея хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина, поширеній у п'ятницю, 27 квітня, після їхньої зустрічі у прикордонному селищі Пханмунджом.

Корейська війна завершилася 65 років тому припиненням вогню, але мирний договір сторони так і не підписали, тому формально обидві країни досі перебувають у стані війни. До кінця поточного року замість угоди про припинення вогню має постати угода про мир.