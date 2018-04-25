 США і Китай вітають поступ у відносинах Сеула та Пхеньяна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США і Китай вітають поступ у відносинах Сеула та Пхеньяна

Дональд Трамп, Сіндзо Абе, а також лідери інших держав привітали домовленості про ядерне роззброєння та мир на Корейському півострові, досягнуті лідерами КНДР і Південної Кореї.

Світ вітає міжкорейський саміт

Світ вітає міжкорейський саміт

Лідери низки держав світу вже позитивно прокоментували результати саміту, на якому північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися про повне ядерне роззброєння та офіційне завершення війни на півострові. Президент США Дональд Трамп назвав спільну заяву "історичною", однак висловив і обережний сумнів у подальшому поступі мирного процесу. "Після гнівного року запусків ракет і ядерних випробувань відбувається історична зустріч між Північною та Південною Кореєю. Відбуваються хороші речі, але час покаже", - написав Трамп у Twitter.

DW.COM

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир. Про це йдеться в заяві двох лідерів. (27.04.2018)

Схожа заява пролунала і від прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Він назвав домовленості Сеула та Пхеньяна "позитивним кроком до ефективного вирішення різноманітних питань довкола Північної Кореї", однак також висловив обережність в оцінках. "Ми дуже сподіваємося, що Північна Корея вдасться до конкретних дій через цю зустріч і саміт між США та КНДР", - зазначив Абе.

Пекін також висловив сподівання, що усі сторони скористаються імпульсом до діалогу та зможуть спільно розвивати процес політичного вирішення проблеми Корейського півострова, йдеться у заяві МЗС Китаю.

Росія позитивно відзначила розвиток відносин між двома Кореями зазначивши, що "бажання дійти згоди спостерігається з обох боків". Москва вітатиме будь-які подальші зустрічі, спрямовані на подолання кризи довкола Корейського півострова, зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков у розмові з журналістами.

Як повідомлялося, КНДР і Південна Корея хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина, поширеній у п'ятницю, 27 квітня, після їхньої зустрічі у прикордонному селищі Пханмунджом. 

Корейська війна завершилася 65 років тому припиненням вогню, але мирний договір сторони так і не підписали, тому формально обидві країни досі перебувають у стані війни. До кінця поточного року замість угоди про припинення вогню має постати угода про мир.
Дивитись відео 01:24

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

Також за темою

Innerkoreanischer Gipfel

Історична зустріч: Кім Чен Ин перетнув кордон двох Корей 27.04.2018

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

Трамп і Кім Чен Ин розглядають кілька можливих дат для зустрічі 26.04.2018

Вашингтон і Пхеньян розглядають три або чотири дати, а також п'ять локацій для історичної зустрічі Дональда Трампа й Кім Чен Ина. Трамп обережно додав, що зустріч може не відбутися, але нині Пхеньян "хоче зустрітися".

Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest

Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань 21.04.2018

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея.

Докладно

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Сергій Руденко про лідерство Юлії Тимошенко у президентських рейтингах в Україні, і про те, що це означає для Порошенка. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  