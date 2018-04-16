США і Великобритания застерігають світ щодо кібератаки з боку Росії

Спонсоровані російською державою хакери можуть завдати світові масштабного кіберудару. Щодо цього у вівторок, 17 квітня, у спільній заяві застерігають ФБР США, міністерство внутрішньої безпеки США та британський Центр національної комп'ютерної безпеки, інформує dpa.

Цілями атаки можуть стати державні структури, приватні компанії та організації, провайдери інтернет послуг та важливі об'єкти інфраструктури, вважають спецслужби.

Вашингтон і Лондон закидають російському урядові зловмисне втручання в світові інтернет-мережі з метою політичного та економічного шпіонажу. На думку спецслужб двох країн, це втручання має на меті зараження роутерів та іншого обладнання шкідливим програмним забезпеченням, що закладає фундамент для майбутніх кібернападів.

Звинувачення в плануванні кібернападів прозвучали на тлі погіршення стосунків між РФ і Заходом. Однак хакерські атаки не пов'язують, за словами заступника голови Білого дому з кібербезпеки Роба Джойса, з нещодавнім авіаударом США, Великобританії та Франції в Сирії.