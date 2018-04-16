 США і Великобритания застерігають світ щодо кібератаки з боку Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США і Великобритания застерігають світ щодо кібератаки з боку Росії

Російські хакери готуються здійснити глобальну кібератаку, застерігають у Великобританії та США.

США і Великобритания застерігають від кібератаки Росії

Спонсоровані російською державою хакери можуть завдати світові масштабного кіберудару. Щодо цього у вівторок, 17 квітня, у спільній заяві застерігають ФБР США, міністерство внутрішньої безпеки США та британський Центр національної комп'ютерної безпеки, інформує dpa.

DW.COM

Невідомі атакували комп'ютери урядових структур Німеччини. Багато що вказує на російський слід, але прямих звинувачень Берлін уникає. (02.03.2018)

Хакерські атаки на об'єкти української інфраструктури здійснювалися через російські ресурси, повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак. (29.12.2017)

Цілями атаки можуть стати державні структури, приватні компанії та організації, провайдери інтернет послуг та важливі об'єкти інфраструктури, вважають спецслужби.

Вашингтон і Лондон закидають російському урядові зловмисне втручання в світові інтернет-мережі з метою політичного та економічного шпіонажу. На думку спецслужб двох країн, це втручання має на меті зараження роутерів та іншого обладнання шкідливим програмним забезпеченням, що закладає фундамент для майбутніх кібернападів.

Звинувачення в плануванні кібернападів прозвучали на тлі погіршення стосунків між РФ і Заходом. Однак хакерські атаки не пов'язують, за словами заступника голови Білого дому з кібербезпеки Роба Джойса, з нещодавнім авіаударом США, Великобританії та Франції в Сирії.
Дивитись відео 00:46

Великобританія підтвердила: кібератаку NotPetya на Україну провела Росія (15.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Великобританія підтвердила: кібератаку NotPetya на Україну провела Росія (15.02.2018)  

Також за темою

Washington Oval Office Donald Trump Telephon

Трамп подовжив дію санкцій проти ФСБ та ГРУ через кібератаки 28.03.2018

Президент США Дональд Трамп подовжив дію санкцій проти ФСБ та ГРУ через кібератаки. США і надалі відчувають загрозу своїй безпеці через кібератаки з боку російських спецслужб та компаній, що з ними співпрацюють.

Symbolbild Cyberkriminalität

Експерт про хакерську атаку в ФРН: "Це залишиться грою в кота й мишки" 02.03.2018

Німецький експерт з інтернету Вольфґанґ Кляйнвехтер розповів в інтерв'ю DW, чому так складно встановити, хто стоїть за хакерськими атаками на уряд ФРН, та як можна протистояти подібним нападам.

USA Washington Donald Trump

Коментар: Виславши російських дипломатів, Трамп вчинив на диво правильно 27.03.2018

Президент США Дональд Трамп підтримав європейських партнерів: 60 російських дипломатів мають залишити США. Це правильне рішення, навіть якщо Трамп ухвалював його і не зовсім із власної ініціативи, вважає Міхаель Кніґґе.

Докладно

У Карпатах хочуть побудувати новий гірськолижний курорт Свидовець

Новий лижний курорт у Карпатах: екологи б'ють на сполох

Екологи застерігають: будівництво лижного курорту "Свидовець" на Закарпатті може призвести до екологічної катастрофи.  

default

Прірва між багатими та бідними - пастка для економіки світу?

Нерівність між багатими та бідними зростає. Як саме це впливає на економіку - питання доволі суперечливе. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  