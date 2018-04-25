США та ЄС провели спільну операцію проти пропаганди ІД

Правоохоронні відомства США та Євросоюзу завадили роботі кількох важливих каналів поширення ісламістської пропаганди терористичної мережі "Ісламська держава" (ІД). Їм вдалося "завдати тяжкого удару можливостям пропаганди" ІД, заявив у п'ятницю, 27 квітня, керівник Європолу Роб Вейнрайт. Європол - це європейська поліцейська організація, яка опікується боротьбою з організованою злочинністю і розслідуванням серйозних злочинів.

Головною мішенню дводенної операції, яку провели в середу та четвер, була інформаційна агенція ісламістів Amaq, пише інформагенція AFP. Саме за допомогою цієї інформагенції ісламісти часто поширюють свої повідомлення, зокрема беруть на себе відповідальність за різноманітні теракти, як-то ті, що відбулися в Парижі, Брюсселі, Барселоні, Берліні та на Близькому Сході.

Окрім того, правоохоронці стверджують, що перешкодили роботі радіостанції Radio al-Bayan та інтернет-ресурсів Halumu і Nashir.

Операцію координували зі штаб-квартири Європолу в Гаазі за підтримки Європейського відомства з питань співпраці у сфері юстиції - Eurojust. У рамках операції поліція конфіскувала комп'ютерні сервери в Нідерландах, Канаді та США, а також різноманітні дані в Болгарії, Франції та Румунії. Окрім того, британські спецпризначенці для боротьби з тероризмом виявили юридичні особи, які ІД могла використовувати для реєстрації інтернет-доменів.

Проведена операція - частина кампанії для протидії ісламістській пропаганді, яку правоохоронці почали у 2015 році.