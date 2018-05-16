 США та Європа далекі від компромісу щодо Ірану - Маас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

США та Європа далекі від компромісу щодо Ірану - Маас

Американці та європейці мають діаметрально протилежні позиції щодо Ірану. Переговори глави МЗС ФРН Гайко Мааса у США щодо Ірану результату не принесли.

Гайко Маас та Майк Помпео

Гайко Маас (л.) та Майк Помпео

У суперечці між Сполученими Штатами та Євросоюзом щодо ядерної угоди з Іраном не сталося жодного зближення. Про це у ніч на четвер, 24 травня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічей з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном та держсекретарем США Майком Помпео. Він додав, що обидві сторони "далекі від компромісу" в цьому питанні, передає інформагенція AFP.

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На думку глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні, Держдепартамент США не зміг довести, що відмова від ядерної угоди з Іраном зробить світ безпечнішим. (22.05.2018)

Світ більше не сприймає те, що Сполучені Штати все вирішують за нього, заявив президент Ірану Хасан Роухані у відповідь на новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана. (21.05.2018)

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду. (21.05.2018)

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. (23.05.2018)

На даний момент Європа і США не можуть погодити спільний план дій щодо ядерної угоди з Іраном, зазначив керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини. Однак, за його словами, США є важливим партнером ЄС, тому сторони й надалі вестимуть діалог, в рамках якого зможуть обмінюватися думками. Щодо подальшого розвитку ситуації та дискусії навколо ядерної угоди з Іраном, то вони будуть "складними", зазначив Маас.

Абсолютно різні курси

Німецький урядовець також заявив, що європейські країни мають намір зберегти ядерну угоду. Попри бажання ЄС досягти змін в поведінці Ірану, особливо в тому, що стосується ракетної програми та ролі Ірану в Сирії, Євросоюз хоче досягти цього на базі чинної угоди, наголосив Маас.

Після зустріч з держсекретарем США Майком Помпео Маас сказав, що США та Європа "обрали два абсолютно різних курси". Він також висловив застереження, що це може позначитися й на трансатлантичних відносинах.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди, яку 2015 року уклали з Іраном США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина. Угода передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в підтримці тероризму та прагненні розробляти ядерну зброю. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

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