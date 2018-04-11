 США та ще 16 країн погрожують не визнати результат виборів у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
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Новини

США та ще 16 країн погрожують не визнати результат виборів у Венесуелі

США та 16 латиноамериканських країн не визнають результати виборів у Венесуелі, якщо вона не забезпечить прозорий перебіг голосування, не звільнить політичних в'язнів та не допустить до участі у виборах опозиціонерів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро має допустити до виборів опозиціонерів, вважають учасники Саміту Америк

США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі. Таке застереження містить ухвалена в суботу, 14 квітня, спільна заява учасників Саміту Америк, що проводиться в столиці Перу Лімі, передає інформагенція AFP.

За умов, котрі панують зараз у Венесуелі, не можна розраховувати на "легітимність" та "переконливість" голосування та його результатів, зазначається в спільній заяві. Віце-президент США Майкл Пенс назвав майбутні вибори у Венесуелі "обманом". На пленарному засіданні саміту він також пообіцяв, що Вашингтон і надалі чинитиме спільно зі своїми союзниками "тиск" на Каракас, щоб відновити демократію в цій південноамериканській країні.

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Вашингтон украй незадоволений діями режиму Ніколаса Мадуро. США не виключають санкцій проти надважливої для латиноамериканської країни нафтової промисловості. (05.02.2018)

Предмет попереднього розслідування - можливі злочини сил безпеки та поліції під час антиурядових протестів у Венесуелі та боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах, зазначили в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. (08.02.2018)

Не пройшло й тижня після того, як Венесуела запустила криптовалюту "петро", яка буде підкріплена нафтою, як у країні оголосили про запуск іще однієї - підкріпленої золотом. Чим же вони унікальні? (23.02.2018)

Венесуельське керівництво, якщо воно прагне визнання виборів учасниками американського саміту, має надати "гарантії" прозорого перебігу голосування, звільнити політичних в'язнів та допустити до участі у виборах опозиціонерів, зазначається у спільній заяві учасників зустрічі.

Нагадаємо, що наприкінці лютого чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про рішення висувати свою кандидатуру на перевиборах. Наступний президент має керувати країною до 2025 року. США вже й раніше заявляли, що не визнаватимуть результатів дострокових виборів президента Венесуели через утиски опозиції. Так само низка латиноамериканських країн засудила стрімку організацію голосування ще до того, як уряд соціалістів та опозиція завершили переговори щодо врегулювання кризи в країні, а також недопуск до виборів численних критиків влади.

Венесуела перебуває у глибокій політичній та економічній кризі. Через значну інфляцію в країні бракує базових продовольчих продуктів. В антиурядових протестах у Венесуелі минулого року загинули понад 100 людей, ще понад п'ять тисяч осіб, за даними правозахисників, були затримані.

Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні. Наприкінці серпня 2017 року США запровадили санкції проти Ніколаса Мадуро, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам із США вести бізнес з ним.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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