США та ще 16 країн погрожують не визнати результат виборів у Венесуелі

США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі. Таке застереження містить ухвалена в суботу, 14 квітня, спільна заява учасників Саміту Америк, що проводиться в столиці Перу Лімі, передає інформагенція AFP.

За умов, котрі панують зараз у Венесуелі, не можна розраховувати на "легітимність" та "переконливість" голосування та його результатів, зазначається в спільній заяві. Віце-президент США Майкл Пенс назвав майбутні вибори у Венесуелі "обманом". На пленарному засіданні саміту він також пообіцяв, що Вашингтон і надалі чинитиме спільно зі своїми союзниками "тиск" на Каракас, щоб відновити демократію в цій південноамериканській країні.

Венесуельське керівництво, якщо воно прагне визнання виборів учасниками американського саміту, має надати "гарантії" прозорого перебігу голосування, звільнити політичних в'язнів та допустити до участі у виборах опозиціонерів, зазначається у спільній заяві учасників зустрічі.

Нагадаємо, що наприкінці лютого чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про рішення висувати свою кандидатуру на перевиборах. Наступний президент має керувати країною до 2025 року. США вже й раніше заявляли, що не визнаватимуть результатів дострокових виборів президента Венесуели через утиски опозиції. Так само низка латиноамериканських країн засудила стрімку організацію голосування ще до того, як уряд соціалістів та опозиція завершили переговори щодо врегулювання кризи в країні, а також недопуск до виборів численних критиків влади.

Венесуела перебуває у глибокій політичній та економічній кризі. Через значну інфляцію в країні бракує базових продовольчих продуктів. В антиурядових протестах у Венесуелі минулого року загинули понад 100 людей, ще понад п'ять тисяч осіб, за даними правозахисників, були затримані.

Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні. Наприкінці серпня 2017 року США запровадили санкції проти Ніколаса Мадуро, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам із США вести бізнес з ним.