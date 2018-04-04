США та Франція узгодили позицію щодо ймовірної хіматаки в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп узгодили позиції для засідання Ради Безпеки ООН щодо ймовірного застосування хімічної зброї в Сирії. Про це йшлося під час телефонної розмови політиків, інформує вранці в понеділок, 9 квітня, прес-служба французького президента.

На засіданні передбачається приділити увагу питанню "повторного застосування хімзброї" в Сирії, повідомив Єлісейський палац. Лідери обох країн поділилися інформацією, яка слугує підтвердженням фактів використання отруйних речовин.

У заяві Білого дому за підсумками розмови підкреслюється, що сторони рішуче засудили хімічну атаку в Сирії та погодилися, що відповідальних за це потрібно притягнути до відповідальності, повідомляє агенція AFP. Лідери двох країн ще раз планують обговорити це питання протягом наступних 48 годин. Екстрене засідання Ради Безпеки ООН заплановано на 9 квітня.

Як повідомлялося, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума в Сирії, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами атаки стали щонайменше 150 осіб, більшість із яких жінки та діти. За даними бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. Дамаск заперечує інформацію про хімічну атаку.

Напередодні президент США Дональд Трамп різко засудив ймовірну нову хімічну атаку і назвав президента Сирії Башара Асада "тварюкою". Державний департамент США заявив, що до відповіді слід закликати, крім сирійського уряду, також і Росію.