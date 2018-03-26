США та Південна Корея пішли на взаємні поступки у торгівлі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2018

Південна Корея та Сполучені Штати Америки домовилися щодо внесення змін до двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Як повідомив у понеділок, 26 березня, міністр торгівлі Південної Кореї Кім Хьон Чжон, внаслідок "гарячих дискусій" сторони досягли згоди щодо двох принципових питань.

Згідно з домовленостями, Сеул погодився зменшити обсяги експорту сталі до США на 30 відсотків - до близько 2,7 мільйона тон на рік, натомість Вашингтон погодився не обкладати південнокорейську сталь спецмитами у 25 відсотків, які були запроваджені раніше у березні.

Крім того, США погодилися відтермінувати запровадження 25-відсоткових тарифів на пікапи з Південної Кореї на 20 років - з 2021 до 2041 року. Утім, як зазначив Кім Хьон Чжон, жоден з південнокорейських автовиробників ще не експортує пікапи до США. У свою чергу, Сеул погодився збільшити кількість імпортованих автомобілів американського виробництва, а також знизити вимоги щодо емісії шкідливих газів для американських автомобілів, які завозитимуться у період 2021-2025 років, коли Південна Корея має запровадити нові імпортні правила.

Південна Корея посідає третю позицію серед найбільших експортерів сталі до США у світі, поступаючись лише Канаді та Бразилії. Президент США Дональд Трамп довгий час критикував угоду про зону вільної торгівлі між США та Південною Кореєю від 2012 року, називаючи її "жахливою" та такою, що знищує американські робочі місця. Дефіцит у двосторонній зовнішній торгівлі з Південною Кореєю склав для США у 2017 році понад 10 мільярдів доларів.