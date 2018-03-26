США та Південна Корея почали спільні військові навчання

На Корейському півострові в неділю, 1 квітня, почалися спільні навчання американських та південнокорейських військових. Маневри триватимуть чотири тижні, а участь у них беруть 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів, повідомляє інформагенція Yonhap.

Щорічні американсько-південнокорейські військові навчання зазвичай починаються наприкінці лютого або на початку березня. Але цього року вони були перенесені через проведення в Південній Кореї зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор. Термін проведення навчань також скоротився з двох до одного місяця. Жоден американський авіаносець або атомні підводні човни не братимуть участі в навчаннях.

Тим часом Сеул та Вашингтон продовжують готуватися до запланованих зустрічей з лідером Північної Кореї. Нагадаємо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін планує зустрітися з Кім Чен Ином на саміті 27 квітня в Будинку Миру на південній стороні прикордонного селища Пханмунджом. Цей саміт стане третім таким заходом з часів Корейської війни 1950-53 років.

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР, точні дата та місце якої ще не узгоджені, планується провести до кінця травня. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася в 2010 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Минулого тижня на зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Кім Чен Ир підтвердив свою готовність до ядерного роззброєння КНДР. Це було його першою поїздкою за межі Північної Кореї з 2011 року, коли помер його батько Кім Чен Ір.