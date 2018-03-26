 США та Південна Корея почали спільні військові навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

США та Південна Корея почали спільні військові навчання

Попри підготовку зустрічей президентів США та Південної Кореї з лідером КНДР Кім Чен Ином на Корейському півострові почалися навчання американських та південнокорейських військових за участі понад 300 тисяч солдатів.

Південна Корея та США почали спільні військові навчання

Південна Корея та США почали спільні військові навчання

На Корейському півострові в неділю, 1 квітня, почалися спільні навчання американських та південнокорейських військових. Маневри триватимуть чотири тижні, а участь у них беруть 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів, повідомляє інформагенція Yonhap. 

Щорічні американсько-південнокорейські військові навчання зазвичай починаються наприкінці лютого або на початку березня. Але цього року вони були перенесені через проведення в Південній Кореї зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор. Термін проведення навчань також скоротився з двох до одного місяця. Жоден американський авіаносець або атомні підводні човни не братимуть участі в навчаннях.

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Тим часом Сеул та Вашингтон продовжують готуватися до запланованих зустрічей з лідером Північної Кореї. Нагадаємо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін планує зустрітися з Кім Чен Ином на саміті 27 квітня в Будинку Миру на південній стороні прикордонного селища Пханмунджом. Цей саміт стане третім таким заходом з часів Корейської війни 1950-53 років.

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР, точні дата та місце якої ще не узгоджені, планується провести до кінця травня. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася в 2010 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Минулого тижня на зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Кім Чен Ир підтвердив свою готовність до ядерного роззброєння КНДР. Це було його першою поїздкою за межі Північної Кореї з 2011 року, коли помер його батько Кім Чен Ір.
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