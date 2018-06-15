США та Південна Корея відклали спільні військові навчання

Проведення спільних військових навчань американських та південнокорейських солдатів відкладено для підтримки переговорів із КНДР. "Південна Корея та США прийняли рішення, яке, як ми віримо, сприятиме підтримці цього імпульсу", - заявила речниця міністерства оборони Південної Кореї у вівторок, 19 червня, передає агенція AP.

Проведення спільних навчань, які були заплановані у Південній Кореї на серпень, відкладено. Представниця міністерства відмовилась відповісти, коли відбудуться наступні навчання.

Речниця міністерства оборони США Дана Уайт теж повідомила, що планування літніх навчань припинено. Але ніяких рішень щодо подальших спільних маневрів поки не прийнято.

Про припинення спільних навчань у Південній Кореї президент США Дональд Трамп заявив після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Він відзначив, що на тлі дружніх переговорів із КНДР вести маневри неприйнятно. Це стурбувало Японію, яка вважає, що навчання американських військових на Корейському півострові відіграють велику роль для безпеки усієї Східної Азії.

Нагадаємо, що в Південній Кореї розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, які викликають незадоволення Пхеньяна. Цього року навчання відбувались у квітні, у них взяли участь 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів.