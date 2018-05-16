США та Китай погодили пожвавлення торговельної співпраці

Сполучені Штати та Китайська Народна Республіка (КНР) узгодили вирішення деяких суперечливих моментів двосторонньої торговельної співпраці. Про це повідомили в суботу, 19 травня, в Білому домі у спільній заяві представники обох країн, передає інформагенція Reuters.

У заяві зокрема згадуються заходи, покликані скоротити обсяг торговельного дефіциту США в товарообігу з Китаєм. До таких заходів належатиме й те, що КНР купуватиме значно більше американських товарів та послуг. Такі кроки мають призвести до зростання рівня занятості та ВВП у США, сподіваються у Білому домі.

Так само повідомляється про досягнення домовленостей щодо захисту в Китаї американських розробок та патентів. Це мають гарантувати зміни до китайського законодавства, зазначається в повідомленні.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп регулярно нарікав на високе негативне сальдо для США в торгівлі з Піднебесною. Саме високим торговельним дефіцитом Білий дім аргументував потребу запровадження ввізних мит у тому числі на китайські сталь та алюміній, на що в Пекіні відповіли аналогічними заходами.