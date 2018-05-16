 США та Китай погодили пожвавлення торговельної співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

США та Китай погодили пожвавлення торговельної співпраці

Вашингтон і Пекін наблизилися до вирішення торговельної суперечки, узгодивши окремі дражливі питання. Відповідну заяву поширено в суботу.

Вільна торгівля

Сполучені Штати та Китайська Народна Республіка (КНР) узгодили вирішення деяких суперечливих моментів двосторонньої торговельної співпраці. Про це повідомили в суботу, 19 травня, в Білому домі у спільній заяві представники обох країн, передає інформагенція Reuters.

У заяві зокрема згадуються заходи, покликані скоротити обсяг торговельного дефіциту США в товарообігу з Китаєм. До таких заходів належатиме й те, що КНР купуватиме значно більше американських товарів та послуг. Такі кроки мають призвести до зростання рівня занятості та ВВП у США, сподіваються у Білому домі.

Так само повідомляється про досягнення домовленостей щодо захисту в Китаї американських розробок та патентів. Це мають гарантувати зміни до китайського законодавства, зазначається в повідомленні.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп регулярно нарікав на високе негативне сальдо для США в торгівлі з Піднебесною. Саме високим торговельним дефіцитом Білий дім аргументував потребу запровадження ввізних мит у тому числі на китайські сталь та алюміній, на що в Пекіні відповіли аналогічними заходами.

  • Інший бік велосипедного буму

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Інший бік велосипедного буму

    Прокат велосипедів у великих містах - у Китаї така ідея спричинила останніми роками справжній бум. Виникли десятки нових фірм, які наводнили велосипедами вулиці китайських міст. Міська інфраструктура, однак, виявилась непідготовленою. Як наслідок, почали виникати й велосипедні цвинтарі - як от, наприклад, це звалище в місті Сямень.

  • Різнокольорові гори металобрухту - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові гори металобрухту

    Скориставшись взятим на прокат велосипедом, люди часто залишають їх будь-де. У таких містах, як Пекін або Шанхай, це призвело до того, що деякі й без того переповнені вулиці виявились буквально заблоковані кинутими роверами. Аби очистити вулиці від такого металобрухту, поліція вимушена конфісковувати кинуті велосипеди та відвозити їх на заміське звалище.

  • Червоні, жовті, блакитні - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Червоні, жовті, блакитні

    Чим тобі не абстрактне мистецтво? Кинуті велосипеди, які належать різним прокатним фірмам, у Шанхаї ретельно посортували за кольорами. Тим часом прокатні велосипеди стали невід'ємною складовою міського життя в Китаї. Містяни активно користуються такою послугою. Мільйони велосипедів заполонили вулиці міст.

  • Охайно в один рядок - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Охайно в один рядок

    Взяти велосипед на прокат у Китаї вкрай просто: достатньо завантажити відповідний додаток на свій мобільний телефон і заплатити якісь копійки, аби розблокувати ровер. Після поїздки за допомогою того самого додатку клієнт знову блокує велосипед. Деякі міста побудували спеціальні велопарковки для прокатних роверів. Але, як правило, велосипеди залишають просто посеред вулиці.

  • Забагато роботи - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Завалені велосипедами

    Більшість велопрокатних фірм є стартапами. Вони вимушені були взяти на роботу працівників, завдання яких полягає лише в тому, аби збирати кинуті велосипеді. Але вони не встигають - занадто багато велосипедів. Для міського керівництва - це додатковий головний біль, оскільки врешті-решт розчищати вулиці від кинутих велосипедів вимушене місто.

  • Велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Велосипедні цвинтарі

    Попри бум і величезну популярність прокатних велосипедів у великих містах, пропозиція виявилась більшою за попит. Пекін та Шанхай навіть змушені були запровадити обмеження для велосипедів. Але для деяких роверів це вже було запізно. Вони опинились на велосипедних цвинтарях.

  • Велосипедна бульбашка - велосипедні цвинтарі в Китаї

    Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

    Велосипедна бульбашка

    Деякі прокатні фірми тим часом через свої прорахунки вимушені знову закриватися. Експерти, однак, не поспішають відправляти на цвинтар саму ідею прокату велосипедів. Їхній прогноз - ця галузь розвиватиметься й надалі, але повільніше і якісніше. Але поки що китайцям доводиться докладати чимало зусиль, аби розібрати різнокольорові бляшані гори.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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